"Wyprała Harry'emu mózg". Kontrowersje wokół nowej biografii księcia

Książę Harry i księżna Meghan w Jordanii Źródło: Reuters

W nowej biografii, której fragmenty zostały upublicznione na łamach "The Times", autor stwierdza że spór w rodzinie królewskiej rozpoczął się po ślubie pary książęcej w 2018 roku. Według jej autora Toma Bowera, książę William i księżna Kate byli zaniepokojeni wpływem Meghan na księcia Harry'ego i postrzegali ją jako zagrożenie.

Książę Harry i księżna Meghan (2024) Źródło: PAP/EPA/CARLOS ORTEGA

Według autora biografii, królowa Kamilla miała z kolei powiedzieć, że "Meghan wyprała Harry'emu mózg".

W odpowiedzi na publikację fragmentów biografii rzecznik prasowy pary książęcej oświadczył, że Bower "przekroczył granicę między krytyką a obsesją". "Zainteresowani faktami będą szukać gdzieś indziej. Ci szukający szalonych teorii spiskowych i melodramatów więdzą gdzie go (autora biografii - red.) znaleźć" - przekazał rzecznik.

Pałac Buckingham odmówił komentarza w imieniu pary królewskiej - przekazała agencja Reuters.

Przedstawiciele księcia Williama i księżnej Kate również nie zabrali głosu.

Spór w rodzinie królewskiej

Harry i Meghan pozostają w konflikcie z brytyjską rodziną królewską od czasu, gdy w 2020 roku wycofali się z oficjalnych obowiązków i przeprowadzili się do Kalifornii, ale nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą.

Książę i księżna Sussex obecnie rzadko rozmawiają z innymi członkami rodziny królewskiej, a Harry w ostatnich latach rzadko widywał swojego ojca.

Opracował Adrian Wróbel