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Świat

Wyniki wyborów w Łotwie. Policzyli większość głosów

Wybory w Łotwie
Wyniki wyborów parlamentarnych w Łotwie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VALDA KALNINA
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Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulberga wygrywa w sobotnich wyborach parlamentarnych - przekazała Centralna Komisja Wyborcza (CVK) po przeliczeniu około 90 procent głosów.

Według danych Centralnej Komisji Wyborczej (CVK), po przeliczeniu 90 procent głosów, Zjednoczona Lista (AS) może liczyć na 41 mandatów w 100-osobowym parlamencie (Saeimie), zdobywając 35,44 procent głosów.

Drugie miejsce zajmuje prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu (LPV) z wynikiem 13,22 procent, co daje tej partii 17 miejsc w parlamencie.

Na trzecim miejscu jest sojusz Władza Suwerenna/Nowi Łotysze, która uzyskała 11,73 procent poparcia i 15 mandatów. Zjednoczenie Narodowe zdobyło 9,09 procent, co daje 11 miejsc. Postępowi mogli liczyć na 7,24 procent głosów, a w łotewskim parlamencie prawdopodobnie znajdzie się dziewięciu przedstawicieli tego ugrupowania. Nowa Jedność w wyborach parlamentarnych otrzymała 6,18 procent poparcia i siedem mandatów.

Wybory w Łotwie
Wybory w Łotwie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VALDA KALNINA

Koalicja rządząca utrzyma większość w parlamencie?

Jak wynika z danych CVK, do parlamentu wejdzie najprawdopodobniej sześć ugrupowań, w tym trzy z obecnej koalicji rządzącej: AS Kulbergsa, Zjednoczenie Narodowe i Nowa Jedność. Te partie mają zdobyć łącznie 59 mandatów, co pozwoli im zachować większość w parlamencie. Samo AS wraz ze Zjednoczeniem Narodowym miałoby 52 mandaty, a to również wystarczyłoby do utworzenia większości.

Progu wyborczego może nie przekroczyć natomiast należący dotychczas do koalicji Związek Zielonych i Rolników (ZZS), który uzyskał dotąd 4,62 procent głosów.

Liczenie głosów nadal trwa między innymi w Rydze i regionie Liwonia, dlatego ostateczny podział mandatów może jeszcze ulec zmianie. W regionach Kurlandia i Łatgalia zakończono już liczenie głosów, choć w części lokali trwa jeszcze ustalanie wyników poszczególnych kandydatów.

Wybory w Łotwie w cieniu ostrzeżeń przed Rosją

Opublikowany po głosowaniu sondaż exit poll łotewskiej telewizji publicznej LSM także wskazywał na wygraną Zjednoczonej Listy (35,6 procent głosów). W tym badaniu tuż za nią uplasowała się populistyczna partia Łotwa na Pierwszym Miejscu, nawiązująca do ruchu MAGA, skupionego wokół prezydenta USA Donalda Trumpa, z wynikiem 11,3 procent. Ugrupowanie to zabiegało o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej w okresie poprzedzającym wybory.

Premier Andris Kulbergs
Premier Andris Kulbergs
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VALDA KALNINA

- Nasze stanowisko jest jasne. Nie współpracujemy z ugrupowaniami prorosyjskimi, które chcą otworzyć granicę, prowadzić handel i tym podobne. Sprawa jest prosta. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszelkie powiązania z Rosją, też gospodarcze, osłabiają nas. Owszem, mogą przynieść dodatkowe pieniądze. Ale to słabość - słabość, którą Rosja wykorzysta - mówił premier Andris Kulbergs.

Głosowanie w tym kraju odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed potencjalną agresją Rosji - przypomina Reuters. Kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegają, że Rosja prowadzi działania sabotażowe i ataki hybrydowe w Europie, aby osłabić poparcie dla Ukrainy i zasiać strach. Liderzy europejscy zaznaczają jednak, że nie grozi nam inwazja.

Jak mówił niedawno premier Donald Tusk, "nie mówimy o wojnie takiej, jaka się toczy w Ukrainie" >>>

Wybory na Łotwie
Wybory na Łotwie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOMS KALNINS

- Rosja jest mistrzem brudnych działań i zagrożeń hybrydowych. Doświadczamy tego codziennie od pięciu lat. Cyberataki, sytuacja na granicy, nielegalni migranci przepychani przez granicę z Białorusią - to codzienność. Musimy się temu przeciwstawić - mówił Kulbergs.

- Tak, można się spodziewać różnych rzeczy. Dzięki Bogu te wybory przebiegły dobrze. Jak dotąd nie doszło do żadnych incydentów, a to było najważniejsze. Podjęliśmy dodatkowe środki - z Niemiec sprowadziliśmy tu myśliwce, rozmieściliśmy dodatkowe radary, wszędzie zapewniliśmy dodatkowe wsparcie - wskazał.

- Wybory przebiegały więc spokojnie, bez żadnych komplikacji, ale musimy być w gotowości - podkreślił.

Źródło: Reuters, PAP
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Łotwa
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