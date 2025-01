Moment wybuchu Tesli na nagraniu. Media: zidentyfikowano kierowcę

Podczas konferencji prasowej w Las Vegas w czwartek po północy czasu polskiego szef policji w Las Vegas, Kevin McMahill, potwierdził, że samochód wykorzystany w ataku został wynajęty w Kolorado, nie poinformował jednak oficjalnie o tożsamości sprawcy. Lokalne służby opublikowały także nagranie z kamer monitoringu zamontowanych przed hotelem. Widać na nim, jak stojąca przed wejściem do budynku Tesla nagle wybucha i staje w płomieniach, a we wszystkie strony lecą odłamki.

Eksplozja Tesli w Las Vegas

Szef straży pożarnej hrabstwa Clark Thomas Touchstone powiedział, że kiedy strażacy przyjechali na miejsce, by ugasić pożar samochodu, odkryli w środku jedno ciało. Dodatkowo pomniejsze obrażenia odniosło siedem osób wokół samochodu, z czego dwie przewieziono do szpitala w Las Vegas. Dodał, że miejscowe służby są "w pełni świadome" zamachu terrorystycznego w Nowym Orleanie, do którego doszło w środę nad ranem, i podejmują "wszystkie konieczne środki" dla zapewnienia bezpieczeństwa. W badanie sprawy zaangażowało się także FBI.