Świat Wybuch i pożar w magazynie broni w Bułgarii. W tle rosyjscy agenci i próba otrucia Oprac. Kuba Koprzywa |

Pożar w magazynie broni w Bułgarii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Pożar wybuchł w miejscowości Carewa liwada. - Pożar obejmuje teren bazy magazynowej zakładu. Ogień przenosi się z magazynu na magazyn - relacjonowała w nocy gubernatorka obwodu Gabrowo Kristina Sidorowa.

Pożar w magazynie broni w Bułgarii Źródło zdjęcia: Reuters

Lokalne media, powołując się na przedstawiciela koncernu zbrojeniowego EMCO, podały, że pożar wybuchł w obiekcie zarządzanym przez to przedsiębiorstwo, a w sierpniu doszło do wybuchu w innym zakładzie należącym do tej firmy.

Służby na miejscu wybuchu Źródło zdjęcia: Reuters

Handel bronią, próba otrucia i eksplozje

EMCO kieruje bułgarski handlarz bronią Emilian Gebrew. Według bułgarskiej prokuratury należące do niego obiekty były w przeszłości celem ataków rosyjskich agentów.

W 2024 roku Bułgaria wydała nakaz aresztowania sześciu obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów EMCO, w których w latach 2011-2020 przechowywano amunicję przeznaczoną na eksport do Ukrainy i Gruzji. Prokuratorzy stwierdzili wówczas, że istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, iż istnieje związek między wybuchami w Bułgarii, próbą otrucia Gebrewa w 2015 roku a eksplozjami w czeskich składach amunicji w 2014 roku. Moskwa odrzuciła te zarzuty.

Brytyjski think tank Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) opublikował w 2025 roku bazę danych obejmującą przypisywane Rosji ataki na firmy zbrojeniowe. W towarzyszącym bazie raporcie podkreślono, że Rosja dąży poprzez akty sabotażowe i działalność szpiegowską do zdestabilizowania rządów państw europejskich, a także do osłabienia w nich społecznego poparcia dla Ukrainy oraz zdolności NATO i Unii Europejskiej do wspólnego reagowania na rosyjską agresję.

Rosyjska wojna niekonwencjonalna zaczęła przybierać na sile w 2022 roku, równolegle z inwazją Moskwy na Ukrainę.