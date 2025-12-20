Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 

Trump o wyborach w Ukrainie i "ogromnej korupcji" Źródło: Reuters

- Bezpieczeństwo – rozmawialiśmy już o tym z amerykańskimi partnerami, oni poruszali tę kwestię. Myślę, że skoro ją podnoszą, to znaczy, że wiedzą, jak pomóc nam zapewnić bezpieczne wybory – to przede wszystkim może być zawieszenie broni albo zakończenie już wojny, albo przynajmniej zawieszenie broni na czas wyborów – powiedział Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Portugalii Luisem Montenegro.

Ukraiński prezydent, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, podkreślił również, jak ważne jest zapewnienie możliwości głosowania żołnierzom, którzy walczą na froncie. Jak zauważył, istotna jest także możliwość głosowania dla Ukraińców, którzy są za granicą.

Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

- W każdym razie obywatele Ukrainy - a wierzę, że sytuacja bezpieczeństwa będzie sprzyjała wyborom - muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo ich przeprowadzenia. I myślę, że część Ukraińców z zagranicy przyjedzie na nie do Ukrainy - powiedział Zełenski.

Jak zaznaczył, "wybory nie mogą odbyć się na obszarach tymczasowo okupowanych, ponieważ wiadomo, w jaki sposób zostałyby przeprowadzone". - Tak jak zawsze robi to Rosja. Najpierw ogłasza wyniki, nawet swoich wewnętrznych wyborów, a dopiero potem liczy głosy - skwitował.

Zełenski: pokój jest lepszy niż wojna, ale nie za wszelką cenę

Odniósł się także do negocjacji o zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, mówiąc, że porozumienia w tej sprawie są ważne nie na papierze, a wtedy, gdy są realizowane.

- Pokój jest lepszy niż wojna, ale nie za wszelką cenę, bo my już zapłaciliśmy wysoką cenę - podkreślił. - Dla nas ważny jest pokój sprawiedliwy, trwały, taki, którego nie da się naruszyć kolejnym życzeniem Putina albo kolejnego Putina. Bardzo ważne są do tego silne gwarancje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nawet samą myśl i fizyczną możliwość przyjścia do nas z agresją - ocenił.

- To nie może być po prostu porozumienie - dobre, złe - pytanie: dla kogo dobre, dla kogo złe? - zastanawiał się prezydent Zełenski.

