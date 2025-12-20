Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 

Wołodymyr Zełenski
Trump o wyborach w Ukrainie i "ogromnej korupcji"
Źródło: Reuters
Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone mogą zapewnić bezpieczeństwo przeprowadzenia wyborów w Ukrainie. Mówił też o pokoju, ale "nie za wszelką cenę".

- Bezpieczeństwo – rozmawialiśmy już o tym z amerykańskimi partnerami, oni poruszali tę kwestię. Myślę, że skoro ją podnoszą, to znaczy, że wiedzą, jak pomóc nam zapewnić bezpieczne wybory – to przede wszystkim może być zawieszenie broni albo zakończenie już wojny, albo przynajmniej zawieszenie broni na czas wyborów – powiedział Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Portugalii Luisem Montenegro.

Ukraiński prezydent, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, podkreślił również, jak ważne jest zapewnienie możliwości głosowania żołnierzom, którzy walczą na froncie. Jak zauważył, istotna jest także możliwość głosowania dla Ukraińców, którzy są za granicą.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

- W każdym razie obywatele Ukrainy - a wierzę, że sytuacja bezpieczeństwa będzie sprzyjała wyborom - muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo ich przeprowadzenia. I myślę, że część Ukraińców z zagranicy przyjedzie na nie do Ukrainy - powiedział Zełenski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ukraińcy nie chcą teraz wyborów. Wyniki badania

Ukraińcy nie chcą teraz wyborów. Wyniki badania

Co z demokracją w Ukrainie? Dlaczego od 2019 roku nie było tam wyborów

Co z demokracją w Ukrainie? Dlaczego od 2019 roku nie było tam wyborów

Jak zaznaczył, "wybory nie mogą odbyć się na obszarach tymczasowo okupowanych, ponieważ wiadomo, w jaki sposób zostałyby przeprowadzone". - Tak jak zawsze robi to Rosja. Najpierw ogłasza wyniki, nawet swoich wewnętrznych wyborów, a dopiero potem liczy głosy - skwitował.

Zełenski: pokój jest lepszy niż wojna, ale nie za wszelką cenę

Odniósł się także do negocjacji o zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, mówiąc, że porozumienia w tej sprawie są ważne nie na papierze, a wtedy, gdy są realizowane.

- Pokój jest lepszy niż wojna, ale nie za wszelką cenę, bo my już zapłaciliśmy wysoką cenę - podkreślił. - Dla nas ważny jest pokój sprawiedliwy, trwały, taki, którego nie da się naruszyć kolejnym życzeniem Putina albo kolejnego Putina. Bardzo ważne są do tego silne gwarancje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nawet samą myśl i fizyczną możliwość przyjścia do nas z agresją - ocenił.

- To nie może być po prostu porozumienie - dobre, złe - pytanie: dla kogo dobre, dla kogo złe? - zastanawiał się prezydent Zełenski.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieUSA
Czytaj także:
imageTitle
Loteryjny konkurs dla Prevca. Tomasiak najlepszy z Polaków
EUROSPORT
Mgła, ograniczona widzialność
Kolejne ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki w weekend
METEO
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
METEO
G8n5Y4MWcAAtAEA
"Miał dokumentować wojskowe transporty". Zatrzymany przez ABW
Polska
imageTitle
Sobotni konkurs w Engelbergu (RELACJA)
EUROSPORT
imageTitle
Polak przebija się do czołówki. Niesamowity awans w sobotnim biegu
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł polski medalista olimpijski
EUROSPORT
imageTitle
Ten cios musiał boleć. Znokautowany influencer z poważnymi obrażeniami
EUROSPORT
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
METEO
imageTitle
Puchar Narodów Afryki. Sprawdź grupy i terminarz meczów
EUROSPORT
Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Warszawa na pierwszym miejscu prestiżowego rankingu
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
BIZNES
Widzialność w czasie karambolu na S19
Tyle widzieli kierowcy w czasie karambolu. Nagranie z auta
Lublin
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
9-letni chłopiec potrącony w przydomowym garażu
Lubuskie
GettyImages-1258394879
Były premier i jego żona skazani na kolejne kary więzienia
Świat
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Audyt KAS w fundacji ludzi Bąkiewicza. Ujawniamy wyniki
Maria Pankowska
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
WARSZAWA
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
METEO
Strażacy w Biebrzańskim Parku Narodowym
Spłonęły ponad 184 hektary parku narodowego. Decyzja prokuratury
Białystok
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci, trzy osoby z zarzutami. Nowe informacje
Lubuskie
Obecność mikroplastików w żywności jest możliwa na różnych etapach jej przygotowania.
Gotujesz i jesz plastik, nawet o tym nie wiedząc. Jak tego uniknąć?
Anna Bielecka
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
BIZNES
imageTitle
Triumf Huetter w Val d'Isere, kolejne podium Vonn
Najnowsze
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"
WARSZAWA
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
METEO
G8mevjGWAAEv5ph
Ukraińcy ostrzelali lotnisko na Krymie. Myśliwce trafione
Świat
imageTitle
Milik w kadrze na hit Serie A. Czeka na grę od 574 dni
Najnowsze
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
WARSZAWA
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica