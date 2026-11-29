Świat Wybory w Hiszpanii. Sondaż: zwyciężyli konserwatyści Oprac. Adrian Szczepański |

Hiszpania. Rekordowa frekwencja w przedterminowych wyborach parlamentarnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA/ANA ESCOBAR

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Według szacunków, które przekazał Reuters, Partia Ludowa może wziąć od 129 do 134 miejsc w izbie niższej. Socjaliści mogą obsadzić 119-124, a skrajnie prawicowy Vox - 44-48. Lewicowy blok Frente Amplio może liczyć na 10-11 miejsc.

Sondaż przeprowadził ośrodek Sigma Dos dla nadawców regionalnych RTVE i FORTA. Nie był to exit poll, gdyż przeprowadzono go na reprezentatywnej grupie 19,5 tysiąca dorosłych Hiszpanów pomiędzy 13 a 28 listopada.

Reuters podał też informację o pierwszych zliczonych głosach - niespełna 10 procent. Wynika z nich, że socjaliści zdobyli największe poparcie, czyli około 30,6 procent, a konserwatyści 30,3 procent. Agencja zaznacza jednak, że to dopiero mała część głosów, głównie z małych miejscowości, i może nie oddawać ostatecznego rezultatu.

Wybory w Hiszpanii. Kto będzie miał większość

W Kongresie Deputowanych zasiada 350 osób. Reuters zwraca uwagę, że ewentualna koalicja Partii Ludowej i Vox może dać im większość. W 2023 roku jednak taki sam końcowy sondaż błędnie wskazywał, że PP i Vox zdobędą większość parlamentarną.

Przedterminowe wybory

Były to przedterminowe wybory, ogłoszone przez Pedro Sancheza po porażce w głosowaniu dwóch dekretów, które przewidywały większą regulację rynku mieszkaniowego. W kraju trwały wówczas masowe protesty, których uczestnicy domagali się dostępnych cenowo mieszkań. Głównymi tematami kampanii były właśnie mieszkalnictwo, a także kwestie imigracji i korupcji.

Uprawnionych do głosowania było ponad 38,6 miliona osób. Frekwencja na godzinę 18 wyniosła nieco ponad 68 procent.

Nowy skład Kongresu Deputowanych zbierze się 23 grudnia, aby wybrać przewodniczącego. Następnie król Filip VI wskaże kandydata na stanowisko premiera – zazwyczaj jest to lider partii, która w wyborach zdobyła największą liczbę głosów.

Wkrótce więcej informacji.