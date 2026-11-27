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Fakt pierwszy: po prezydenturę w roku 2028 Donald Trump już nie wystartuje. Zakazuje mu tego konstytucja. Fakt drugi: w wyborach połówkowych 3 listopada demokraci znokautowali Partię Republikańską. Zdobyli Kongres w stylu, który nie pozostawia złudzeń, że lepiej zrozumieli, czego chcą wyborcy. Republikanie są dziś jak bokser, który próbuje dojść do siebie po ciężkim nokaucie. Ale powoli zaczyna myśleć też o rewanżu.

Co teraz - zapytacie? Są już pierwsze listy, dywagacje i spekulacje. Są twarze i nazwiska. A wśród nich być może przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych.

Tak - wiemy, że jest za wcześnie. Po co przewidywać. Ale tak grają w tę grę Amerykanie. Ma ona nawet nieoficjalną nazwę: way too early predictions - "zdecydowanie przedwczesne przewidywania". Zapraszamy.