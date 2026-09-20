Świat Szef Komitetu Wojskowego NATO zapewnia. "Sojusz jest gotowy" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Admirał Dragone: NATO jest w pełni przygotowane na rosyjską agresję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA

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- Wszystko zostało już przeanalizowane. Dla samej wschodniej flanki mamy cztery tysiące stron planów. Obejmują one wszystko, od drobnego kryzysu czy prowokacji na naszym terytorium, aż po uruchomienie Artykułu 5 - powiedział przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone.

Jak zapewnił, w przypadku eskalacji ze strony Rosji "Sojusz jest gotowy" - Gotowa jest struktura, żołnierze, systemy i uzbrojenie - wymieniał, dodając, że NATO kontynuuje prace nad zwiększeniem tych sił "zarówno pod względem liczebności, jak i zaawansowania technicznego".

Dragone zadeklarował też, że "w razie ataku wiemy co robić". - Mogę was zapewnić, że dziś agresor miałby znacznie więcej do stracenia niż do zyskania - podkreślił.

Słowa te padły w kontekście coraz częstszych ostrzeżeń europejskich przywódców dotyczących możliwej rosyjskiej eskalacji działań w Europie - zauważył portal Politico. W czwartek premier Donald Tusk ostrzegł, że w ciągu "najbliższych kilku miesięcy" Rosja może wystrzelić drony lub pociski w kierunku państw wschodniej flanki NATO w ramach prowokacji mającej na celu sprawdzenie Sojuszu. O tym samym zagrożeniu mówili później przywódcy Francji i Holandii.

Spotkanie dowódców państw NATO w Kopenhadze

Admirał Dragone wypowiadał się podczas odbywającej się w Kopenhadze Konferencji Komitetu Wojskowego NATO, której sam przewodniczy. Konferencja gromadzi szefów obrony 32 państw Sojuszu i jest jednym z najważniejszych cyklicznych spotkań najwyższych władz wojskowych tego gremium.

Polskę reprezentował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesława Kukuła. Podczas spotkania rozmawiał między innymi z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych NATO w Europie generałem Alexusem G. Grynkewichem.