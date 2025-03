"Amerykanie pomogli uratować nasz naród. Ludzie i prawa człowieka są na pierwszym miejscu. Jesteśmy naprawdę wdzięczni. Chcemy tylko silnych relacji z Ameryką i naprawdę mam nadzieję, że będziemy je mieć" - napisał w sobotę na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nastąpiło to dzień po jego kłótni w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem.

Dodał, że "Ukraińcy zawsze doceniali to wsparcie, szczególnie w ciągu tych trzech lat pełnoskalowej inwazji (Rosji)".

Zełenski: chcemy silnych relacji z Ameryką

W opinii Zełenskiego jego relacja z amerykańskim prezydentem "to coś więcej niż tylko dwóch przywódców". "To historyczna i solidna więź między naszymi narodami. Dlatego zawsze zaczynam od słów wdzięczności od naszego narodu do narodu amerykańskiego" - oznajmił.