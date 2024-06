Prezydent Ukrainy składa we wtorek wizytę w Berlinie, gdzie odbywa się konferencja na rzecz odbudowy jego kraju ze zniszczeń, które zadała mu Rosja od momentu trwającej od lutego 2022 roku agresji zbrojnej na pełną skalę (wojna z Rosją trwa już jednak nieprzerwanie od 2014 roku).

Zełenski: zakończymy wojnę w interesie Ukrainy i całej Europy

Ukraiński prezydent wskazywał w swoim przemówieniu, że "Europa powinna być kontynentem kultury". - Powinna być kontynentem bez wojny. Wierzę właśnie w taką Europę, (...) która zrobi wszystko, by naprawić błędy europejskiej historii i zakończyć tę wojnę, która trwa na naszym kontynencie i grozi przerodzeniem się w szerszy konflikt – powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski: podzielona Europa nigdy nie była miejscem pokoju

Zełenski oświadczył, że podzielona Europa nigdy nie była miejscem pokoju. - A podzielone Niemcy nigdy nie były silne. (...) Wiecie to z własnego doświadczenia i dlatego możecie zrozumieć nas, Ukraińców. Możecie zrozumieć, dlaczego walczymy przeciwko Rosji, która próbuje nas rozdzielić - powiedział.

Prezydent uznał, że Europa powinna być wystarczająco silna, by stać się przestrzenią trwałego pokoju i dlatego wspólnym interesem jej mieszkańców jest to, by rosyjski dyktator Putin przegrał. Zełenski przypomniał, że przed upadkiem muru berlińskiego nikt nie spodziewał się, że koniec komunizmu nastąpi tak szybko.