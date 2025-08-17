Logo strona główna
Świat

Zełenski w USA nie będzie sam. Co z udziałem przedstawiciela Polski?

epa12195486
Von der Leyen: dołączę do spotkania prezydenta Trumpa i innych europejskich liderów w Białym Domu
Źródło: TVN24
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte dołączą do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rzecznik prasowy prezydenta RP poinformował w niedzielę, że decyzja o tym, kto ewentualnie będzie reprezentował Polskę na tym spotkaniu, jeszcze nie zapadła.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że prezydent Ukrainy pojawi się w niedzielę po południu w Brukseli, by razem z nią uczestniczyć w telekonferencji państw tworzących tak zwanych koalicję chętnych.

"Na prośbę prezydenta Zełenskiego, dołączę jutro do spotkania z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem i innymi europejskimi liderami w Białym Domu" - napisała również von der Leyen.

O tym, że do Waszyngtonu uda się także kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował niemiecki rząd. "Rozmowy będą dotyczyć między innymi gwarancji bezpieczeństwa, kwestii terytorialnych i dalszego wsparcia dla Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją. Obejmuje to utrzymanie presji na sankcje" - czytamy w oświadczeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski: to komplikuje sytuację

Zełenski: to komplikuje sytuację

O gwarancjach bezpieczeństwa, ale nie tylko. Co Trump powiedział Europejczykom?

O gwarancjach bezpieczeństwa, ale nie tylko. Co Trump powiedział Europejczykom?

W spotkaniu w Waszyngtonie wezmą również udział fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak poinformowało biuro londyńskiego rządu, do rozmów dołączy też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, pytany przez dziennikarzy o to, kto będzie reprezentował Polskę podczas poniedziałkowych rozmów, poinformował, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Czy ktokolwiek z ośrodka prezydenckiego, pan prezydent bądź któryś z ministrów pojedzie do Waszyngtonu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin - dodał Leśkiewicz.

Rzecznik kancelarii premiera Szwecji przekazał Reutersowi, że Ulf Kristersson będzie uczestniczyć w niedzielnej telekonferencji państw tworzących "koalicję chętnych". Rzecznik nie odpowiedział na pytanie, czy Kristersson poleci do Waszyngtonu z Zełenskim.

OGLĄDAJ: Kto kogo ograł na Alasce? Kogo spotkanie przerosło?
pc

Kto kogo ograł na Alasce? Kogo spotkanie przerosło?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Spotkanie trzy dni po szczycie Trump-Putin

Wcześniej portal Politico, powołując się na swoje źródła, informował, że z prezydentem Ukrainy do Waszyngtonu mogą udać się jedni z ulubionych rozmówców Donalda Trumpa: fiński prezydent Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Portal pisał, że "Europejscy liderzy obawiają się, że Zełenski nie spotka się z takim samym przyjaznym traktowaniem (jak Putin), więc podejmują starania, by zwiększyć szanse Kijowa".

Politycy przybędą do stolicy USA trzy dni po piątkowych rozmowach Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/fil/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ANP

TAGI:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosjaWładimir PutinUSAWaszyngtonDonald TrumpMark RutteUrsula von der LeyenEmmanuel MacronGiorgia MeloniFriedrich Merz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica