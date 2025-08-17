Zełenski w USA nie będzie sam. Co z udziałem przedstawiciela Polski?

Von der Leyen: dołączę do spotkania prezydenta Trumpa i innych europejskich liderów w Białym Domu Źródło: TVN24

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że prezydent Ukrainy pojawi się w niedzielę po południu w Brukseli, by razem z nią uczestniczyć w telekonferencji państw tworzących tak zwanych koalicję chętnych.

"Na prośbę prezydenta Zełenskiego, dołączę jutro do spotkania z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem i innymi europejskimi liderami w Białym Domu" - napisała również von der Leyen.

O tym, że do Waszyngtonu uda się także kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował niemiecki rząd. "Rozmowy będą dotyczyć między innymi gwarancji bezpieczeństwa, kwestii terytorialnych i dalszego wsparcia dla Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją. Obejmuje to utrzymanie presji na sankcje" - czytamy w oświadczeniu.

W spotkaniu w Waszyngtonie wezmą również udział fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak poinformowało biuro londyńskiego rządu, do rozmów dołączy też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, pytany przez dziennikarzy o to, kto będzie reprezentował Polskę podczas poniedziałkowych rozmów, poinformował, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Czy ktokolwiek z ośrodka prezydenckiego, pan prezydent bądź któryś z ministrów pojedzie do Waszyngtonu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin - dodał Leśkiewicz.

Rzecznik kancelarii premiera Szwecji przekazał Reutersowi, że Ulf Kristersson będzie uczestniczyć w niedzielnej telekonferencji państw tworzących "koalicję chętnych". Rzecznik nie odpowiedział na pytanie, czy Kristersson poleci do Waszyngtonu z Zełenskim.

Spotkanie trzy dni po szczycie Trump-Putin

Wcześniej portal Politico, powołując się na swoje źródła, informował, że z prezydentem Ukrainy do Waszyngtonu mogą udać się jedni z ulubionych rozmówców Donalda Trumpa: fiński prezydent Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Portal pisał, że "Europejscy liderzy obawiają się, że Zełenski nie spotka się z takim samym przyjaznym traktowaniem (jak Putin), więc podejmują starania, by zwiększyć szanse Kijowa".

Politycy przybędą do stolicy USA trzy dni po piątkowych rozmowach Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

