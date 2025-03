Zełenski "przeprosił" za brak garnituru. Dostał oklaski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał w Kijowie na gali wręczenia Nagrody imienia Tarasa Szewczenki. "Przeprosił" za to, że nie ma na sobie garnituru. Obecni na sali zareagowali oklaskami. Pytanie o brak garnituru Zełenski dostał podczas spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu, które zakończyło się kłótnią przywódców.

W czasie przemówienia Zełenski podziękował ukraińskim twórcom i - po chwili milczenia - przeprosił obecnych za to, że "nie jest w garniturze". W odpowiedzi rozległy się burzliwe oklaski, widzowie wstali z krzeseł.

"Miałem trochę ubrań wojskowych"

Zełenski mówił wówczas, że w czasie wojny "wkładanie garnituru byłoby czymś dziwnym". Wspominał, że spotykał się z ludźmi, rozmawiał z nimi i nie miał na sobie garnituru. - A potem ktoś z mojego zespołu, jeden z asystentów powiedział: 'Może spróbuj tego?' Miałem trochę ubrań wojskowych. Zakładałem je. To było wygodniejsze i bardziej zrozumiałe dla ludzi. W końcu to wojna i to bardzo dziwne, kiedy jest wojna i jesteś w garniturze - tłumaczył w rozmowie z BBC Zełenski.