Pierwsza rakieta balistyczna wyprodukowana w Ukrainie. Zełenski: test udany

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że we wrześniu przekaże plan zakończenia wojny z Rosją prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz kandydatom na jego następcę, Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi. Poinformował także, że Ukraina przeprowadziła udany pierwszy test wyprodukowanej w kraju rakiety balistycznej.

Zełenski nazwał swój projekt "planem zwycięstwa Ukrainy". - Jeden z kierunków, obwód kurski, został już zrealizowany. Drugi kierunek to strategiczne miejsce Ukrainy w infrastrukturze bezpieczeństwa świata. Trzeci kierunek to pakiet przymusu Rosji do zakończenia wojny drogą dyplomatyczną. I czwarty kierunek: gospodarczy – powiedział.