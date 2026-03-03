"Wiecie, kto blokuje". Zełenski o negocjacjach z UE

Ursula von der Leyen: zwiększymy naszą pracę, aby przyspieszyć proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej Źródło: TVN24

- Już za kilka dni Ukraina będzie gotowa technicznie do otwarcia wszystkich sześciu klastrów. My jesteśmy gotowi, ale nie wszyscy przywódcy Unii Europejskiej są. Wiecie, kto blokuje tę decyzję. Nie wszyscy są gotowi dać Ukrainie tę szansę - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy przez komunikator WhatsApp.

Według prezydenta Ukraina zrobiła wszystko, co do niej należało, aby stać się członkiem Unii Europejskiej. Prezydent przypomniał również, że przywódca Rosji Władimir Putin będzie blokował przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej "za pośrednictwem Węgier lub kogoś innego".

Wołodymyr Zełenski Źródło: x.com/ZelenskyyUa

- Nie znamy przyszłości, nie możemy przewidzieć wszystkich jego działań. Ale na pewno nie chce, aby Ukraina stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Dlatego nasze stanowisko było i jest takie: potrzebujemy konkretnej daty zakończenia wojny, dokumentu, który zostanie podpisany przez partnerów, a także przez Rosję - zaznaczył Zełenski.

Węgierski opór przeciwko Ukrainie

Węgry blokują pakiet unijnych środków i decyzji istotnych dla Ukrainy, w tym m.in. dotyczących finansowania i sankcji, argumentując to sporem o tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.

W reakcji na wstrzymanie dostaw ropy z Rosji Węgry i Słowacja uwolniły strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostawy oleju napędowego na Ukrainę. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

Opracował Adam Styczek /lulu