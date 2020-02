- Powiem otwarcie, bardzo się tego boimy. Dlaczego? Bo mogą zaprosić naszych specjalistów do swojego laboratorium, na pewno nowoczesnego laboratorium, ale już wtedy [na początku stycznia - red.] nasi fachowcy nam powiedzieli, że technicznie nie są oni gotowi do prawidłowego, prawdziwego odczytu danych - podkreślił prezydent Ukrainy. - Dlatego boję się, że mogą ich dołączyć do odczytu tam, na miejscu, zrobić to wspólnie, i potem (pytać) 'no i po co wam teraz czarne skrzynki?'. Nie, chcemy wziąć te czarne skrzynki - zapewnił.