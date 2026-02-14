Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski: chcemy dłuższych gwarancji bezpieczeństwa

Wołodymyr Zełenski na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium
Zełenski: Europa praktycznie nieobecna za stołem rozmów. To błąd
Źródło: Reuters
Dziś mamy propozycję od strony amerykańskiej na 15 lat gwarancji, a my chcemy mieć 20 lat, 30 lat - powiedział Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do poręczenia bezpieczeństwa w negocjacjach pokojowych z Rosją.

Prezydent Ukrainy odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w której bierze udział.

Zełenski: niespodzianka polega na tym...

- Spotykaliśmy się dziś z (amerykańskimi) senatorami i powiedzieliśmy, że bardzo chcemy dłuższych gwarancji bezpieczeństwa, by były one lepsze do przyjęcia przez inwestorów - oświadczył Zełenski.

- Dziś mamy propozycję od strony amerykańskiej na 15 lat (gwarancji), a my chcemy mieć 20 lat plus - 30 lat. Zobaczymy, na co zgodzą się administracja (prezydenta USA) i Kongres – podkreślił.

Zełenski dopytywany był w Monachium o kolejną rundę negocjacji pokojowych, planowanych na 17-18 lutego. Ocenił, że zmiana przez Rosję głównego negocjatora, którym ma być Władimir Medinski, doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, to zły sygnał.

- Niespodzianka polega na tym, że Rosjanie zmienili lidera swojej grupy (negocjacyjnej). Uważam, że oni chcą po prostu odłożyć przyjęcie decyzji. Jestem do tego pesymistycznie nastawiony - oznajmił ukraiński prezydent.

OGLĄDAJ: Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu
pc

Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieRosjaMonachijska Konferencja BezpieczeństwaUSAPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
imageTitle
Coraz dalsze skoki i niespodzianki! Wkrótce Polacy
RELACJA
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
METEO
Aleksiej Nawalny
Śmierć Nawalnego - ustalenia pięciu państw. "Toksyna niewystępująca w Rosji"
Świat
imageTitle
Pędził ze wszystkich sił. Zobacz start Żurka na 500 m
EUROSPORT
imageTitle
Wielki pech. Żurek ponownie tuż za podium
EUROSPORT
dsdsd
Panczeniści bez medalu. Nadzieja w skokach i short-tracku
RELACJA
Zima noc śnieg
Siarczysty mróz i dostawa śniegu. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski zwrócił się do "amerykańskich gości". "Zasługujemy"
Świat
Kobieta jest podejrzana o zabójstwo partnera
Zginął od ciosów nożem. Dowody wskazały na partnerkę zmarłego
Poznań
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
METEO
Policja
Chodził z maczetą, groził nastolatkom. Szuka go policja z Poznania
Poznań
imageTitle
Pierwszy medal dla Ameryki Południowej stał się faktem. "Nie ma znaczenia, skąd jesteś"
EUROSPORT
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że pomaga w tajnej akcji. Przysięgła na Pismo Święte
WARSZAWA
shutterstock_1895930971
Seks w podziemiu: jak wygląda życie osób uzależnionych od "przyjemności"
Agata Daniluk
Zderzenie trzech pojazdów w gminie Cewice
Za 200 złotych chciał wziąć na siebie winę za wypadek. Na komendzie zmienił zdanie
Trójmiasto
imageTitle
Znakomity start Polki, długo prowadziła. Norweżka ze złotem
EUROSPORT
Policjant uratował człowieka leżącego w przydrożnym rowie
Leżał w śniegu, w przydrożnym rowie
WARSZAWA
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Czas na PIT. Tego boi się większość
BIZNES
Premier Donald Tusk przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
Premier o żołnierzach Armii Krajowej: ich walka miała głęboki i uniwersalny sens
WARSZAWA
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
METEO
imageTitle
Godzina startu, rywale, tory. Wszystko o medalowej szansie Polaków
EUROSPORT
Zdewastowali pociąg metra na stacji Stokłosy
"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony". Pociąg metra zdewastowany
WARSZAWA
imageTitle
Brazylijczyk pisze historię. Faworyt kończy igrzyska bez złota
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Wrze po Radzie Krajowej Polski 2050. "Wystarczająco długo milczałam"
Polska
shutterstock_2470127991
Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia
BIZNES
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
METEO
Wypadek na trasie A2
Wbił się autem w ciężarówkę, wlokła go autostradą dwa kilometry
WARSZAWA
Samochód wjechał pod pociąg
Wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg
Lublin
Grenlandia
Dania ma jasny komunikat dla turystów z USA
BIZNES
Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister
Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister
Jakub Zulczyk

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica