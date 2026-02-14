Zełenski: chcemy dłuższych gwarancji bezpieczeństwa

Zełenski: Europa praktycznie nieobecna za stołem rozmów. To błąd Źródło: Reuters

Prezydent Ukrainy odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w której bierze udział.

Zełenski: niespodzianka polega na tym...

- Spotykaliśmy się dziś z (amerykańskimi) senatorami i powiedzieliśmy, że bardzo chcemy dłuższych gwarancji bezpieczeństwa, by były one lepsze do przyjęcia przez inwestorów - oświadczył Zełenski.

- Dziś mamy propozycję od strony amerykańskiej na 15 lat (gwarancji), a my chcemy mieć 20 lat plus - 30 lat. Zobaczymy, na co zgodzą się administracja (prezydenta USA) i Kongres – podkreślił.

Zełenski dopytywany był w Monachium o kolejną rundę negocjacji pokojowych, planowanych na 17-18 lutego. Ocenił, że zmiana przez Rosję głównego negocjatora, którym ma być Władimir Medinski, doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, to zły sygnał.

- Niespodzianka polega na tym, że Rosjanie zmienili lidera swojej grupy (negocjacyjnej). Uważam, że oni chcą po prostu odłożyć przyjęcie decyzji. Jestem do tego pesymistycznie nastawiony - oznajmił ukraiński prezydent.

OGLĄDAJ: Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu

Opracował Adrian Wróbel /lulu