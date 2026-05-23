Świat Zełenski: mamy informacje, że Rosja może użyć Oriesznika

"Nasze służby wywiadowcze poinformowały o otrzymaniu danych, także od partnerów amerykańskich i europejskich, dotyczących przygotowań Rosji do ataku rakietą Oriesznik" - poinformował w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie na X. Jak dodał, informacje te są wciąż weryfikowane.

Zełenski przekazał także, iż zaobserwowano oznaki przygotowań Rosjan do zmasowanego ataku z użyciem różnych rodzajów broni na terytorium Ukrainy, w tym na Kijów. To właśnie w takiej operacji - według Zełenskiego - Rosja może wykorzystać Oriesznika.

"Zwracamy uwagę naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych i w Europie, że użycie takiej broni i przedłużanie tej wojny tworzy globalny precedens dla innych potencjalnych agresorów. Jeśli Rosji pozwoli się niszczyć życie na taką skalę, żadne porozumienia nie powstrzymają podobnych opartych na nienawiści reżimów przed agresją i atakami" - czytamy we wpisie.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.



We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026 Rozwiń

Czym jest pocisk Oriesznik?

Oriesznik, którego nazwa po polsku oznacza "leszczynę", to rosyjski system rakietowy średniego zasięgu (IRBM). Zdaniem zachodnich ekspertów to zmodyfikowana wersja międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-26 Rubież. Pocisk porusza się z prędkością dochodzącą do 8-10 machów (ponad 10-12 tysięcy km/h) i ma zasięg do 5,5 tysiąca kilometrów.

Rakieta przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, w której następuje oddzielenie od niej bloku bojowego - ten może być wyposażony w sześć głowic. Teoretycznie pocisk może przenosić głowice jądrowe, jednak dotychczasowe przypadki zastosowania wobec Ukrainy w obwodach dniepropietrowskim i lwowskim wskazują na użycie ładunków kinetycznych. Powodują one zniszczenia dzięki własnej masie oraz dużej prędkości w momencie uderzenia.

Po raz pierwszy system został użyty bojowo w listopadzie 2024 roku. Po wystrzeleniu z poligonu Kapustin Jar i przebyciu około 800 kilometrów pocisk uderzył w ukraińskie zakłady przemysłu rakietowo-kosmicznego Piwdenmasz w Dnieprze. W styczniu 2026 roku Rosjanie uderzyli Oriesznikiem na obwód lwowski.

Rakiety Oriesznik są też używane przez Rosję jako broń propagandowa. O potencjalne pocisku mówił wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin, który twierdził, że jest on niemożliwy do przechwycenia, a jego siła rażenia jest porównywalna z bronią jądrową - nawet gdy jest wyposażony w głowicę konwencjonalną. Niektórzy zachodni eksperci uważają jednak, że te twierdzenia są przesadzone.

