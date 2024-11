Kolejnym celem ataku sił ukraińskich z użyciem pocisków ATACMS i Storm Shadow może być obwód rostowski w Rosji, miejsce dużej koncentracji wojsk rosyjskich, przerzucanych na front - pisze amerykański dziennik "Wall Street Journal". Jak dotąd Ukraińcy, według doniesień medialnych, użyli zachodnich pocisków do ataków w obwodach briańskim i kurskim.

W obwodzie rostowskim znajdują się co najmniej cztery lotniska wojskowe (niektóre z nich pełnią również funkcję cywilnych). Region ten jest miejscem lądowania wielu żołnierzy, transportowanych dużymi samolotami wojskowymi, a potem przewożonych na front we wschodniej części Ukrainy - pisze w niedzielnej publikacji "Wall Street Journal".

Odpowiedź z użyciem Oriesznika

Jak dotąd Ukraińcy użyli amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu ATACMS, a także brytyjsko-francuskich rakiet Storm Shadow (SKALP) do uderzeń na cele w obwodach briańskim i kurskim w Rosji , o czym informowały media w Kijowie, powołując się na własne źródła w ukraińskich siłach zbrojnych.

Amerykański dziennik zwraca uwagę, że od czwartkowego ataku Rosjan na Dniepr, Ukraińcy najprawdopodobniej nie użyli rakiet ATACMS czy Storm Shadow do ataków na cele w głąb Rosji.

Mapa celów w Rosji

Wcześniej siły ukraińskie używały amerykańskich i brytyjskich rakiet do ataków na cele Rosjan na okupowanych przez nich terenach w Ukrainie i zaanektowanym Krymie. Jednym z celów na półwyspie był prom kursujący między miastem Kercz i kontynentalną Rosją . Ukraińcy atakowali także na Krymie, używając zachodniego uzbrojenia, rosyjskie lotniska wojskowe i systemy obrony powietrznej.

"Wall Street Journal", powołując się na ustalenia amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) pisze, że jego analitycy sporządzili mapę około 200 celów wojskowych w Rosji znajdujących się w zasięgu pocisków ATACMS oraz Storm Shadow. ATACMS mogą razić cele oddalone o 300 km, Storm Shadow - do 250 km.

Zielone światło w krytycznym momencie

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zezwolili na użycie potężnych i trudnych do przechwycenia rakiet w krytycznym momencie dla Ukrainy, która stara się powstrzymać ofensywę sił rosyjskich na liczącej ponad 1,2 tysiąca kilometrów linii frontu. Uderzenia na cele w głębi Rosji pomogłoby Ukrainie spowolnić rosyjską machinę wojenną, zanim dostarczy ona więcej żołnierzy, sprzętu i amunicji na linię frontu - pisze "Wall Street Journal". Amerykańska gazeta ocenia, że sytuacja na froncie może się zmienić, ale będzie to zależało do tego, ile zachodnich rakiet dalekiego zasięgu otrzyma Kijów i jak skutecznie je wykorzysta.