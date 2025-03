Media: Rosjanie przerwali linię obrony

Armii rosyjskiej udało się dotrzeć do ważnej drogi zaopatrzeniowej prowadzącej od miasta Sumy do Sudży w obwodzie kurskim. Stwarza to ryzyko okrążenia sił ukraińskich walczących w przygranicznym regionie - poinformowały media w Kijowie, powołując się na źródła wojskowe. Oficjalnego potwierdzenia tych doniesień na razie nie ma.