Rosyjski pocisk przeleciał niebezpiecznie blisko elektrowni atomowej 150 kilometrów od Polski

"Odnotowano kolejny lot drona uderzeniowego na krytycznie niskiej wysokości w pobliżu terenu przemysłowego Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej" - poinformował w czwartek ukraiński koncern państwowy Enerhoatom. Elektrownia ta znajduje się ok. 150 kilometrów od polskiej granicy.

"W nocy 25 września odnotowano kolejny lot drona uderzeniowego na krytycznie niskiej wysokości w pobliżu terenu przemysłowego Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej" - oświadczył Enerhoatom. Koncern ocenił, że wojska rosyjskie ponownie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni jądrowych. "Terror energetyczny jest jedną z taktyk wojennych wroga. Należy go jednak jak najszybciej powstrzymać".

Rówieńskia Elektrownia Jądrowa w Waraszu znajduje się ok. 150 km w linii prostej na wschód od Polski.

Incydent w pobliżu elektrowni jądrowej

To nie pierwszy podobny incydent w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu doszło do dwóch incydentów w bezpośredniej bliskości od Chmielnickiej Elektrowni Atomowej w mieście Niecieszyn w zachodniej części Ukrainy. To niecałe 200 km w linii prostej od granicy z Polską.