Papież Leon XIV o porozumieniu pokojowym w sprawie Ukrainy. "Wojna toczy się w Europie" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa w niedawnym wywiadzie dla portalu Politico na temat Ukrainy są zgodne ze stanowiskiem Moskwy - ocenił w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak powiedział, wywiad ten jest "bardzo ważny", a Moskwa przyjęła go z zadowoleniem.

- Pod wieloma względami, takimi jak członkostwo w NATO, terytoria, utrata pozycji przez Ukrainę, (opinie Trumpa - red.) są zgodne z naszym rozumieniem. W wielu punktach prezydent Trump odniósł się do pierwotnych przyczyn konfliktu - powiedział Pieskow dziennikarzom.

Co Donald Trump mówił w wywiadzie? "Rozmiar zwycięży"

Trump powiedział, że Rosja "ma przewagę" i może zwyciężyć, bo jest większa niż Ukraina i ma lepszą pozycję negocjacyjną. - Oddaję narodowi Ukrainy i ukraińskiemu wojsku ogromny szacunek za (...) odwagę, walkę i tak dalej. Ale (...) w pewnym momencie rozmiar zwycięży, generalnie mówiąc - powiedział.

Ponownie wyraził też sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do NATO, twierdząc, że Ukraina miała nie wstąpić do Sojuszu. - Na długo przed Putinem było jasne, że Ukraina nie wejdzie do NATO. To było na długo przed Putinem, szczerze mówiąc. A teraz naciskają... - mówił Trump.

Amerykański przywódca powiedział też, że Ukraina powinna przeprowadzić wybory, i oskarżył: "wykorzystują wojnę, aby nie przeprowadzać wyborów".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował we wtorek, że jest gotów rozpisać wybory prezydenckie w swoim kraju pod warunkiem, że sojusznicy zagwarantują bezpieczeństwo głosowania w warunkach wojny.

OGLĄDAJ: "Reszta musi zachowywać się jak Polska". Rozmowa Piotra Kraśki z ambasadorem USA w Polsce