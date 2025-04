Trump o rosyjskim ataku w Sumach: powiedziano mi, że popełnili błąd Źródło: Reuters

Donald Trump po raz kolejny stwierdził, że wojna w Ukrainie "to wojna Joe Bidena". Stwierdził, że były prezydent USA, a także i Wołodymyr Zełenski "wykonali absolutnie okropną robotę pozwalając, by doszło do tej farsy".

"Wojna między Rosją a Ukrainą to wojna Bidena, nie moja. Dopiero co tu trafiłem i przez cztery lata mojej kadencji nie miałem problemu z jej zapobiegnięciem. Prezydent Putin i wszyscy inni szanowali waszego prezydenta!" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Dodał, że "nie miał nic wspólnego z tą wojną", ale "intensywnie pracuje nad tym, aby zatrzymać śmierć i zniszczenie".

Gospodarz Białego Domu stwierdził także, że "gdyby wybory prezydenckie w 2020 roku nie były sfałszowane, a były pod wieloma względami, do tej okropnej wojny nigdy by nie doszło". Jego zdaniem prezydent Ukrainy Zełenski i były prezydent USA Joe Biden (którego Trump nazwał w swoim wpisie "skorumpowanym") "wykonali absolutnie okropną robotę, pozwalając, aby doszło do tej farsy". "Było tak wiele sposobów, aby zapobiec jej rozpoczęciu. Ale to przeszłość. Teraz musimy ją zatrzymać. I to szybko. To takie smutne" - napisał.

O tym, że to "wojna Bidena", Trump mówił także w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One podczas powrotu z Florydy do Waszyngtonu.

Wpis Trumpa pojawił się dzień po rosyjskim ataku rakietowym na centrum miasta Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy, w którym zginęło 35 cywilów, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 117 osób, w tym 15 dzieci.