Nocne ataki. Drony spadły na dzielnicę mieszkalną

Parlament Ukrainy przyjął ustawę, która przywraca uprawnienia organów antykorupcyjnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

> W nocy z soboty na niedzielę Rosja przypuściła kolejny ostrzał na Ukrainę. Wczesnym rankiem rozpoczął się atak rakietowy na Kijów - poinformowała administracja wojskowa stolicy Ukrainy za pośrednictwem komunikatora Telegram. Świadkowie cytowani przez Reuters słyszeli głośny wybuch krótko po północy.

> Portal "Ukraińskia Prawda" poinformował, że do ataków doszło również w obwodzie charkowskim. Jak podano, eksplozje były słyszane w regionie Czugujewie i Bałaklii, w wyniku trafień rakiet zapaliły się domy prywatne.

Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy przekazała, że minionej nocy rosyjskie rakiety spadły też na dzielnicę mieszkalną w Mikołajowie. W wyniku ataku zniszczeniu uległy domy prywatne, są także ofiary śmiertelne - podały służby.

Rosyjski atak na Mikołajów w Ukrainie Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

> Władze Kraju Krasnodarskiego, gdzie leży Soczi poinformowały w niedzielę, że z powodu ukraińskiego ataku dronowego płonie magazyn paliwa na miejscowym lotnisku. Rosyjska agencja lotnictwa cywilnego przekazała zarazem, że w trosce o bezpieczeństwo pasażerów wstrzymano połączenia z Soczi.

Agencja Reutera przekazała, powołując się na internetowy wpis gubernatora Kraju Krasnodarskiego Wieniamina Kondratiewa, że w akcji gaszenia pożaru uczestniczy ponad 120 strażaków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ukraińcy odpowiedzieli na rosyjskie zbrodnie. Zaatakowali strategiczne cele

> W Ukrainie wykryto "na dużą skalę" korupcję przy zakupie dronów i sprzętu elektronicznego - poinformowały w sobotę ukraińskie organy antykorupcyjne oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Służby zatrzymały w tej sprawie między innymi deputowanego do parlamentu Ukrainy.

> Władimir Putin nie jest gotowy do poważnych negocjacji w sprawie Ukrainy - stwierdził brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy w wywiadzie opublikowanym w sobotę w dzienniku "Guardian". Jego zdaniem Putin "nadal ma maksymalistyczne i imperialistyczne ambicje".

Lammy wyraził podziw dla Ukraińców, w szczególności za "ich wytrwałość i niezłomność". – Faktem jest, że nawet gdyby świat ich zostawił, nadal prowadziliby wojnę partyzancką, tak bardzo wierzą w swój kraj. To bardzo inspirujące – podkreślił.

> - Słyszymy oświadczenia ze strony Rosji i jeśli są one sygnałem ich poważnej gotowości do zakończenia wojny w sposób godny, i ustanowienia rzeczywiście trwałego pokoju, a nie jedynie próbą zyskania czasu na dalszą wojnę i odsunięcie sankcji, Ukraina ponownie potwierdza swoją gotowość do spotkania na szczeblu przywódców w dowolnym momencie - powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Ukraina docenia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz "zakończenia rosyjskiej wojny", zabijania ludzi i trwałego pokoju - zaznaczył Zełenski. Wyraził także wdzięczność wszystkim na świecie, którzy wspierają działania na rzecz pokoju i pomagają chronić ludzkie życie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD