Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ograniczenia systemu Starshield w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o "masowym zjawisku"

|
Wołodymyr Zełenski
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Kijowie (12.11)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ukraina kolejny dzień odnotowuje zakłócenia w działaniu systemu Starshield. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, firma SpaceX twierdzi, że jest to "kwestia techniczna". - My tak nie uważamy - skomentował prezydent Ukrainy. Według medialnych doniesień demokraci chcą w tej sprawie wszcząć dochodzenie.

Jak wyjaśnił Zełenski, przedstawiciele SpaceX mieli w rozmowie z ukraińskim resortem obrony oświadczyć, że firma nie wprowadziła żadnych ograniczeń. "Twierdzą, że jest to jakaś kwestia techniczna. My tak nie uważamy. Nie chodzi o to, czy im wierzymy, czy nie. Po prostu nie podzielamy tego stanowiska" - przekazał Zełenski w piątek dziennikarzom. Agencja Interfax-Ukraina przywołała jego wypowiedź w sobotę.

Ograniczenia, jak poinformował ukraiński przywódca, występują już piąty dzień. Ukraina codziennie testuje system w różnych obszarach i potwierdza problemy z jego działaniem. "Oznacza to, że nie są to pojedyncze przypadki, lecz zjawisko masowe" - ocenił Zełenski.

Kto odpowiada za ograniczenia?

Zełenski przekazał, że na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy utrzymują się ograniczenia Starshield dla obiektów o prędkości powyżej 161 km/h, podczas gdy rosyjskie drony osiągają prędkość około 320-380 km/h. Jego zdaniem to niepokojąca sytuacja, która może mieć podłoże polityczne i może świadczyć o częściowym nieuznawaniu okupowanych terytoriów za część Ukrainy.

"Dlatego uważam, że mamy prawo podnosić tę kwestię i domagać się przywrócenia poprzedniej prędkości" - zaznaczył.

Zełenski przypomniał, że wcześniej rozmawiał o ograniczeniach w działaniu Starshield z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Jak wyjaśnił prezydent, po tej rozmowie nie występowały problemy z ostrzeganiem o atakach rakiet balistycznych i wymianą informacji wywiadowczych czy ograniczenia w działaniu Starlink i Starshield. Rubio miał przekazać, że Starshield w większym stopniu podlega rządowi USA niż firmie SpaceX.

Zdaniem Zełenskiego obecne ograniczenia w działaniu Starshield wskazują na to, że wprowadziła je firma SpaceX. "Tak informuje mnie nasz zespół. Nie do końca zgadza się to z tym, co słyszeliśmy wcześniej. Dlatego wszystko trzeba dokładnie wyjaśnić" - podkreślił.

Media: demokraci chcą wyjaśnień od SpaceX

Według "Wall Street Journal" senatorzy z Partii Demokratycznej Jeanne Shaheen i Chris Coons zamierzają wszcząć dochodzenie w tej sprawie po przejęciu przez demokratów kontroli nad Kongresem w styczniu. Politycy chcą zbadać ograniczenia w usługach Starlink i Starshield, do których doszło między 12 a 24 października, a także 12 listopada.

Senatorzy mieli wezwać SpaceX do zachowania całej dokumentacji związanej z ograniczeniami. Dali firmie Muska czas do 30 listopada na potwierdzenie, że spełniła zawarte w liście żądania, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania o nadzór nad Starlinkami.

"Nowe ograniczenia budzą obawy, że systemy, na których polega rząd USA, będą nadal podatne na zakłócenia" - napisali Shaheen i Coons w liście cytowanym przez "WSJ".

Dotychczas nie pojawiła się oficjalna informacja o tym, kto zdecydował o zmianach w funkcjonowaniu systemu Starshield dla ukraińskiej armii. "WSJ" podał w październiku, że była to decyzja Muska, podczas gdy inne światowe media wskazywały na możliwy udział Białego Domu.

Kolejne ograniczenia w działaniu systemu Starshield

Ukraina korzysta zarówno z komercyjnej sieci Starlink, jak i wojskowego systemu Starshield. Ograniczenia w dostępie do sieci poważnie utrudniają stronie ukraińskiej przechwytywanie rosyjskich dronów, w tym odrzutowych. Ukraińskie jednostki Bars nie mogą obecnie strącać ich w pobliżu linii frontu. Linia ich oddziaływania przesuwa się w głąb terytorium, co daje Rosjanom większe możliwości przeprowadzania ataków.

O problemach z prędkością sieci Starlink i Starshield Kijów informował również w październiku.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosjaSpaceX
Czytaj także:
Robert Lewandowski w meczu Polska - Rumunia w Lidze Narodów
Po zwycięstwo, jak w Warszawie! Odmłodzona Polska rusza na Rumunię
RELACJA
Nawrocki
Kolejne weto prezydenta. Profesor Zoll: prezydent chce się stać trzecią izbą parlamentu
Polska
imageTitle
Przed meczem uczczą pamięć ofiar zamachu w Krakowie. Jest zgoda UEFA
EUROSPORT
20261112cslg0042
Odważne wybory Urbana. Debiutant w pierwszym składzie
EUROSPORT
Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa
Zderzenie dwóch samochodów, dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Tu może być niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Wyjątkowy hołd. Tak Portugalczycy uhonorują Ronaldo
EUROSPORT
Pogrzeb ofiary zamachu
"Ten ból jest bólem nas wszystkich". Pochowali ofiary zamachu
Kraków
Samoloty na płycie lotniska Harry Reid International Airport w Las Vegas
Paraliż lotniczy w USA. Podano prawdopodobną przyczynę
Świat
imageTitle
Brazylia grała przeciwko sędziemu. Ten wyrzucił z boiska kapitana i trenera
EUROSPORT
1 godz 10 min
Szczerek, Skrzywanek i Jacoń
"To jakby ktoś mi na rogu łazienki i korytarza zrobił coś takiego"
Piotr Jacoń. Bez polityki
imageTitle
Poważne oskarżenia wobec Sabalenki. Miała obrażać Ukraińców
EUROSPORT
imageTitle
Zverev powiedział o jedno zdanie za dużo. Doczekał się pozwu
EUROSPORT
Donald Trump na lotnisku
Biały Dom: Trump spotka się z Xi i Putinem. Kreml potwierdza
Świat
Jesień, deszcz, opady
Nadciągają deszczowe chmury. Temperaturę obniżać ma wiatr
METEO
"Kraków teraz WSB". Niepokojący napis przed Uniwersytetem WSB Merito w Gdańsku
Niepokojący napis przed wejściem. Uczelnia pod nadzorem policji
Trójmiasto
imageTitle
Polki w ścisłej czołówce. Znakomity prognostyk przed startem sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Polska debiutantka znów zaskoczyła w Pucharze Świata
EUROSPORT
Problemy zdrowotnie nie ominęły i Anny Matuszewicz
"Okresu nie miałam w zasadzie przez dwa lata". O tym nie opowiada się na podium
Rafał Kazimierczak
W miejscowości Capitola w Kalifornii trwają przygotowania przed burzą
Idzie do nich seria burz. Może przynieść 15-metrowe fale
METEO
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Uczyli się tu Broniewski i Tony Halik. Ma ponad 100 lat i właśnie przeszła remont
WARSZAWA
imageTitle
Zapadła decyzja w sprawie tragicznego zderzenia na boisku. "Najwyższa kara"
EUROSPORT
Meta Platforms
Meta zaglądała do galerii użytkowników. Zapłaci wysoką karę
BIZNES
Donald Tusk
Premier ostro po wecie. Pisze o hejterach, trollach i pedofilach
Polska
Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Rzucił w barmankę doniczką, bo nie chciała mu sprzedać alkoholu
WARSZAWA
imageTitle
W takim składzie Polacy rozpoczną Puchar Świata w skokach
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona chce dopiąć wielki projekt. Finansowanie już zapewnione
EUROSPORT
imageTitle
Niemka triumfuje w Levi. Pierwsze koty za płoty Sawickiej
EUROSPORT
imageTitle
Nie było czego zbierać. Spurs śrubują niesamowitą serię
EUROSPORT
Xi Jinping i Donald Trump
Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Tego tematu nie będzie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica