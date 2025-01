1053 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Największą intensywnością cechują się walki w rejonie miejscowości Pokrowsk i Kurachowe w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie przeprowadzają najwięcej ataków, stale posuwając się naprzód - ocenił ekspert Mariusz Cielma, twierdząc, że mamy do czynienia z trendem "stopniowych rosyjskich postępów". Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

Niedawno, po dwuletniej obronie, padł Wuhłedar. W pierwszych miesiącach 2024 roku siły ukraińskie wycofały się z Awdijiwki. Do dziś niezmiennie ten region jest najbardziej gorącym odcinkiem frontu. Rosjanie ciągle atakują, zmuszając Ukraińców do powolnego opuszczania kolejnych pozycji obronnych.

Jak powiedział Cielma, obecnie starcia toczą się na południe od Pokrowska. - Siły rosyjskie starają się obejść miasto, prawdopodobnie, aby uniknąć walk miejskich, faworyzujących obrońców. Oskrzydlając miasto chcą zmusić Ukraińców do opuszczenia go poprzez przecięcie ich linii zaopatrzeniowych i groźbą okrążenia obrońców. Taki sposób walki nie jest niczym nowym, jest to najczęstszy sposób unikania przez nich walk miejskich - tłumaczył ekspert.