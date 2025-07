Trump: dajemy Ukrainie broń, ale nam też musi wystarczyć

Trump o wojnie w Ukrainie Źródło: Reuters

> Dziennik "Haarec" napisał, że udział Stanów Zjednoczonych w ataku na irańskie cele nuklearne został doceniony w Izraelu. Jednocześnie przypomina o kluczowej roli Ukrainy, która nie brała bezpośredniego udziału w wojnie, ale powinna doczekać się uznania ze strony izraelskiego rządu.

> Korea Północna zamierza wysłać kolejnych żołnierzy do walki po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą - podało CNN, powołując się na informacje ukraińskiego wywiadu. Na linię frontu ma trafić od 25 do 30 tysięcy wojskowych. Analitycy twierdzą, że może być to część przygotowań do ofensywy na wschodzie Ukrainy.

> Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że Waszyngton nadal przekazuje broń Ukrainie, jednak zaznaczył, że Stany Zjednoczone muszą być pewne, że same też mają wystarczające zapasy uzbrojenia.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

> Władimir Putin powiedział prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w rozmowie telefonicznej, że Moskwa nie zrezygnuje z celów, jakie sobie postawiła w wojnie na Ukrainie - poinformował doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow. Rozmowa trwała około godziny.

> Nie żyje generał Michaił Gudkow, zastępca dowódcy rosyjskiej marynarki wojennej. Zginął w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji - poinformował na Telegramie gubernator Kraju Nadmorskiego Oleg Kożemiako.

> Po wstrzymaniu przez USA przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej w Kijowie podniósł się alarm - napisał "El Pais".

