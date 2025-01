"Potężne eksplozje i pożar, zapaliły się zbiorniki". Atak na rosyjską bazę paliwową

1042 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził doniesienia o ataku na bazę paliwową w obwodzie smoleńskim w Rosji, która była wykorzystywana do zaopatrywania rosyjskiej armii, walczącej przeciwko siłom ukraińskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował przesłanie, w którym skierował do rodaków wyrazy wdzięczności za ostatni rok. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych poinformowały o odbiciu wioski w obwodzie kurskim w Rosji. Jej nazwa nie została ujawniona. Armia dodała, że w czasie walk wojska rosyjskie były wspierane przez żołnierzy północnokoreańskich. Siły Operacji Specjalnych opublikowały nagranie, które ma potwierdzać doniesienia o odbiciu miejscowości.

Siły Operacji Specjalnych informują o odbiciu wsi w obwodzie kurskim Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

> W pobliżu półwyspu Tarchankut w północno-zachodniej części zaanektowanego Krymu Ukraińcy zestrzelili rosyjski śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. "Zrobiliśmy to po raz pierwszy w historii" - napisał ukraiński wywiad wojskowy. Ukraiński wywiad ujawnił, że do ataku użyto zamontowanej na dronie morskim rakiety P-73 SeeDragon. Strącony został rosyjski śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. Wywiad podał, że w wyniku ataku został trafiony także inny rosyjski śmigłowiec, jednak "zdołał dotrzeć do swojej bazy".

> USA przekazały w 2022 r. Chinom informacje wywiadowcze o rozważaniu przez Rosję użycia broni jądrowej, po czym Xi Jinping przestrzegł Władimira Putina przed takim ruchem - podał we wtorek "Washington Post". Podobnie Waszyngton miał zachował się po odkryciu planów Moskwy umieszczenia broni jądrowej w kosmosie.

> Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził we wtorek doniesienia o ataku na bazę paliwową w obwodzie smoleńskim w Rosji, która była wykorzystywana do zaopatrywania rosyjskiej armii, walczącej przeciwko siłom ukraińskim. Baza w Jarcewie, położona ok. 60 km na północny wschód od Smoleńska, została zaatakowana we wtorek nad ranem.

"W obiekcie zarejestrowano potężne eksplozje i pożar, a także zaobserwowano silne zadymienie. Według dostępnych informacji zapaliły się zbiorniki z produktami naftowymi. Wiadomo, że baza była wykorzystywana między innymi do zaopatrywania rosyjskiej armii okupacyjnej" – ogłosił sztab w Telegramie.

Pożar magazynu paliw po ataku ukraińskich sił Reuters

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował na X i Facebooku przesłanie, w którym skierował do Ukraińców wyrazy wdzięczności za ostatni rok. Napisał, że "dzisiaj zwraca się do wszystkich, którzy cenią Ukrainę, miłują swoje państwo i z miłością nazywają je "swoim". "Do tych, którzy nie wyobrażają sobie siebie bez Ukrainy, bez względu na to, gdzie się znajdują. Do wszystkich, którzy walczą o nią – tak wytrwale i tak odważnie – od ponad 1000 dni" - napisał.

"To wy – nasz naród. Ukraińcy – mężczyźni i kobiety" - napisał, wyrażając wdzięczność za miniony rok. Przekazał, że kieruje jej wyrazy "naszym ludziom, którzy z godnością znoszą wszelkie trudności". "Ludziom, dla których bycie obywatelami Ukrainy jest powodem do dumy" - dodał. "Dla mnie zaszczytem jest być prezydentem takich ludzi – Ukraińców, którzy udowadniają, że żaden pocisk manewrujący nie pokona narodu, który ma skrzydła" - dodał.

