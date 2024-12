1041 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zapowiedział w przesłaniu do Władimira Putina jeszcze ściślejsze powiązania z Rosją w ramach "wszechstronnej współpracy strategicznej" - poinformowała północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Należące do rosyjskich oligarchów zakłady chemiczne zasilają machinę wojenną - ustaliła agencja Reutera, analizując między innymi faktury z ubiegłego roku, które wyciekły do mediów. Agencja podaje, że fabryki te dostarczają substancje do produkcji ładunków wybuchowych oraz zachodnie waluty.