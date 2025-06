Charków i Odessa zaatakowane dronami

Rosyjski zmasowany atak na Charków Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

> "The Guardian" podał, powołując się na lokalne władze i źródła w mediach społecznościowych, że Charków i Odessa w piątek wczesnym rankiem zostały zaatakowane rosyjskimi dronami. W Charkowie doszło do co najmniej 10 eksplozji, a w miejscu jednej z nich, w rejonie szewczenkowskim wybuchł pożar - poinformował mer miasta. Według doniesień Rosja przeprowadziła także ataki na obiekty Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodach sumskim, dniepropietrowskim i połtawskim.

> Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w czwartek rano o zniszczeniu bądź unieszkodliwieniu 88 ze 104 dronów uderzeniowych typu Shahed, którymi Rosja zaatakowała ten kraj minionej nocy. Według władz około sześciu osób zostało rannych.

> Minęło 100 dni, od kiedy Ukraina przyjęła amerykańską propozycję bezwarunkowego zawieszenia broni, a Rosja ją odrzuciła, kontynuując sianie terroru – zauważył w czwartek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

> Władze obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy przykrywają drogi siatkami antydronowymi, by chronić mieszkańców przed atakami rosyjskich bezzałogowców. Dzieje się tak głównie na terenach, które graniczą z Rosją – poinformował w czwartek szef władz obwodowych Ołeh Hryhorow.

> Ukraina i Rosja dokonały kolejnej wymiany jeńców wojennych - poinformował w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Większość z tych, którzy wrócili do ojczyzny, znajdowała się w niewoli od 2022 roku.

“Nasi ludzie wracają z rosyjskiej niewoli” - napisał Wołodymyr Zełenski na Telegrame.



Dziś między Ukrainą a Rosją odbyła się kolejna wymiana jeńców. Większość ukraińskich żołnierzy przebywała w niewoli od 2022 roku



źródło: V_Zelenskiy_official pic.twitter.com/3V3PJ8lnb7 — Biełsat (@Bielsat_pl) June 19, 2025 Rozwiń

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował Hennadija Szapowałowa dowódcą Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy – dekret został opublikowany w czwartek na stronie Kancelarii Prezydenta. Wcześniej to stanowisko zajmował Mychajło Drapaty, który podał się do dymisji po rosyjskim ataku na poligon wojskowy.