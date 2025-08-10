Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Atak na ważny ośrodek przemysłowy w Rosji

W obwodzie saratowskim w Rosji doszło do ukraińskiego ataku dronowego
W ataku ukraińskiego drona na obwód saratowski zginęła co najmniej jedna osoba
Źródło: Reuters/social media
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1264 dni temu. Gubernator obwodu saratowskiego w Rosji przekazał, że w ukraińskim ataku dronowym zginęła co najmniej jedna osoba. W sobotę liderzy sześciu europejskich państw wydali wspólne oświadczenie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby z i wokół Ukrainy.

> Jak poinformował w niedzielę gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin, którego cytuje agencja Reutera, w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na Saratów w południowo-zachodniej Rosji zginęła co najmniej jedna osoba. Zniszczeniu miał też ulec jeden z miejscowych obiektów przemysłowych, jednak nie podano szczegółów.

Saratów jest ważnym miastem przemysłowym i ośrodkiem militarnym Rosji, w którym mieści się rafineria i skład paliw Kristałł. W jego sąsiedztwie znajduje się lotnisko bombowców strategicznych Engels-2.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił sobotnie spotkanie doradców do spraw bezpieczeństwa Ukrainy i sojuszników jako konstruktywne, dodając, że "wysłuchano wszystkich ukraińskich argumentów". Do rozmów z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy, Europy, w tym Polski, doszło w Wielkiej Brytanii.

> Telewizja NBC News poinformowała w sobotę, że amerykańskie władze rozważają zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego na zaplanowane na 15 sierpnia na Alasce rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina. Wcześniej o możliwym udziale w nich ukraińskiej głowy państwa informowała CBS News.

Zełenski na Alasce? Urzędnik Białego Domu zdradził szczegóły
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski na Alasce? Urzędnik Białego Domu zdradził szczegóły

> Liderzy sześciu państw Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, wydali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy, w którym podkreślili, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

> Jak pisze "Der Spiegel", Donald Trump deklaracją pokojową Armenii i Azerbejdżanu oraz planowanym spotkaniem z Władimirem Putinem chce zasłużyć na Pokojową Nagrodę Nobla, jednal zasłuży na nią dopiero, gdy zmusi Rosję do pokoju. Według tygodnika temat wojny w Ukrainie pozostaje na marginesie, a spotkanie spotkanie przywódców - jeśli nie zakończy się uzgodnieniem zawieszenia broni - sprawi, że Putin odniesie wielkie zwycięstwo.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/social media

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieWładimir PutinWołodymyr ZełenskiDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Start finałowego etapu Tour de Pologne opóźniony
EUROSPORT
lotto bis
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Tak wyglądała próba generalna defilady
WARSZAWA
Strefa Gazy
Wojna wkracza w nową fazę. Może się spełnić plan skrajnej prawicy
Świat
imageTitle
Udany powrót. Sabalenka gra dalej w Cincinnati
EUROSPORT
Temperatura 25 lipca
Rekordowy lipiec. Tak gorąco nie było od 55 lat
METEO
imageTitle
Podstawowy obrońca Barcelony dołączy do Cristiano Ronaldo
Najnowsze
imageTitle
Świątek wyrównała osiągnięcie legendy
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski na Alasce? Urzędnik Białego Domu zdradził szczegóły
Świat
imageTitle
Wciąż wszystko możliwe. Jazda indywidualna na czas rozstrzygnie Tour de Pologne
EUROSPORT
Upał, gorąco, słońce
Niebezpieczne burze, męczący upał. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Były król strzelców opuścił Ekstraklasę
EUROSPORT
Donald Trump
"Niezdrowa obsesja". Ekspert ostrzega: Trump może powtórzyć błąd z 1938 roku
Świat
Władimir Putin
Kulisy "czerwonej linii" i wpis Tuska po północy
Świat
Libańscy żołnierze
"Usuwali amunicję i ładunki", doszło do eksplozji. Nie żyją żołnierze
Świat
Benjamin Netanjahu
Dwadzieścia państw potępia plan Netanjahu
Świat
Marcin Józefaciuk
Zawieszenie w KO, biskup rezygnuje, dramat na morzu
Warto wiedzieć
Burzowo
W niedzielę zrobi się burzowo
METEO
imageTitle
Zwycięska seria lidera przerwana przez Widzew
EUROSPORT
imageTitle
Niewykorzystane szanse Fręch. Polka już za burtą turnieju
EUROSPORT
Odpady
Kolejne uderzenie policji w mafię śmieciową
Paweł Szot
imageTitle
Amerykanin zadebiutował w reprezentacji Polski. Nie zatrzymał Szwedów
EUROSPORT
Załoga misji Crew-10 wróciła na Ziemię
Wrócili po pięciu miesiącach, lądowali w wodzie
METEO
Straż pożarna przygotowanie do powodzi nawałnic
Reakcja chemiczna w zakładzie. Służby na miejscu, ewakuacja bloków i domów
Białystok
Jachty
Tak wyglądają słynne "jachty". Co mówią przedsiębiorcy?
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Pożar pod Atenami
Zginął starszy mężczyzna, znaleziono przecięty kabel
METEO
Marcin Józefaciuk
Poseł Józefaciuk zawieszony w KO. Dwa powody
imageTitle
Smutny początek Polek. Wszystkie zdyskwalifikowano
EUROSPORT
Karnowski
"Będziemy to czyścili do blachy"
imageTitle
Skandalista najlepszy na inaugurację Letniego Grand Prix
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica