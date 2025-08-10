Atak na ważny ośrodek przemysłowy w Rosji

W ataku ukraińskiego drona na obwód saratowski zginęła co najmniej jedna osoba Źródło: Reuters/social media

> Jak poinformował w niedzielę gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin, którego cytuje agencja Reutera, w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na Saratów w południowo-zachodniej Rosji zginęła co najmniej jedna osoba. Zniszczeniu miał też ulec jeden z miejscowych obiektów przemysłowych, jednak nie podano szczegółów.

Saratów jest ważnym miastem przemysłowym i ośrodkiem militarnym Rosji, w którym mieści się rafineria i skład paliw Kristałł. W jego sąsiedztwie znajduje się lotnisko bombowców strategicznych Engels-2.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił sobotnie spotkanie doradców do spraw bezpieczeństwa Ukrainy i sojuszników jako konstruktywne, dodając, że "wysłuchano wszystkich ukraińskich argumentów". Do rozmów z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy, Europy, w tym Polski, doszło w Wielkiej Brytanii.

> Telewizja NBC News poinformowała w sobotę, że amerykańskie władze rozważają zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego na zaplanowane na 15 sierpnia na Alasce rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina. Wcześniej o możliwym udziale w nich ukraińskiej głowy państwa informowała CBS News.

> Liderzy sześciu państw Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, wydali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy, w którym podkreślili, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

> Jak pisze "Der Spiegel", Donald Trump deklaracją pokojową Armenii i Azerbejdżanu oraz planowanym spotkaniem z Władimirem Putinem chce zasłużyć na Pokojową Nagrodę Nobla, jednal zasłuży na nią dopiero, gdy zmusi Rosję do pokoju. Według tygodnika temat wojny w Ukrainie pozostaje na marginesie, a spotkanie spotkanie przywódców - jeśli nie zakończy się uzgodnieniem zawieszenia broni - sprawi, że Putin odniesie wielkie zwycięstwo.