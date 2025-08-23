Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chcą wojny "co najmniej do jesieni". By "zmaksymalizować zdobycze terytorialne"

rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_06
Atak na Kijów (21.08.2025)
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1276 dni temu. - Nie ma obecnie żadnych oznak, by Rosja zechciała zasiąść do stołu negocjacyjnego w celu omówienia zawieszenia broni lub pokoju z Ukrainą - ocenił prezydent Finlandii Alexander Stubb. Według niego Rosjanie "chcą kontynuować wojnę co najmniej do jesieni, aby zmaksymalizować swoje zdobycze terytorialne". Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny.

> W piątek wieczorem siły rosyjskie zaatakowały miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Trzy osoby zostały ranne - podała Ukrainska Pravda, powołując się na lokalne władze. W mieście słychać było 10 eksplozji. "Wiele domów zostało uszkodzonych - wciąż ustalamy skalę zniszczeń. Od dłuższego czasu w obwodzie donieckim nie ma bezpiecznych miejsc" - napisał szef donieckiej administracji wojskowej na Telegramie.

> Sztab generalny ukraińskiej armii poinformował w mediach społecznościowych, że od piątkowego poranka do wieczora doszło do 107 starć bojowych. "Wróg wystrzelił jeden pocisk i przeprowadził 52 naloty, użył jednego pocisku i zrzucił 79 kierowane bomby lotnicze. Ponadto użył 1419 dronów kamikaze i przeprowadził 3033 ataki na miejscowości i pozycje naszych wojsk" - czytamy w komunikacie.

> Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w piątek, że nie ma obecnie żadnych oznak, by Rosja zechciała zasiąść do stołu negocjacyjnego w celu omówienia zawieszenia broni lub pokoju z Ukrainą. - Chcą kontynuować wojnę co najmniej do jesieni, aby zmaksymalizować swoje zdobycze terytorialne - stwierdził.

Według prezydenta Finlandii jest też "mało prawdopodobne", aby w najbliższym czasie doszło do spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, co było tematem ostatniej narady liderów europejskich i Zełenskiego prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

> Estonia jest gotowa wysłać żołnierzy do Ukrainy, aby zagwarantować przestrzeganie ewentualnego porozumienia pokojowego - powiedział w piątek premier Estonii Kristen Michal po spotkaniu z szefem rządu Finlandii Petterim Orpo w Tallinie. Doprecyzował, że chodzi o siły nie większe niż jedna kompania.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić jego spotkanie z Władimirem Putinem. Wezwał też sojuszników Ukrainy do nałożenia nowych sankcji na Moskwę, jeśli ta nie wykaże chęci zakończenia inwazji.

- To właśnie na poziomie przywódców powinno być rozstrzygane zakończenie wojny. Ale Rosjanie robią wszystko, by do spotkania nie doszło. Ukraina jednak nie boi się żadnych rozmów – powiedział prezydent. Według Zełenskiego początkowo mówiono o spotkaniu trójstronnym, później Rosja zaproponowała dwustronne. Podkreślił, że Rosję należy zmuszać do dyplomacji poprzez wprowadzenie dotkliwych sankcji.

> Zobaczymy, czy przywódcy Rosji i Ukrainy, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski, będą razem pracować. Wolałbym, by najpierw doszło do ich dwustronnego spotkania - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump.

- Zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym nie. Wolałbym, żeby oni się spotkali. W międzyczasie dalej walczą i zabijają ludzi, co jest bardzo głupie - stwierdził. Powtórzył, że przyczynił się już do zakończenia kilku konfliktów i że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejszą do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza.

>> CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: (Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę

Spotkanie Putin-Zełenski. Trump ujawnia, czy chce na nim być
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Putin-Zełenski. Trump ujawnia, czy chce na nim być

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieNajważniejsze informacjeRosjaUSADonald TrumpFinlandiaWołodymyr ZełenskiWojsko
Czytaj także:
W Ukrainie coraz głośniej mówi się o kontrofensywie. Łukaszenka udał się do Moskwy
Miał wypuścić więźniów politycznych, nazwał ich "bandytami". Łukaszenka odpowiada USA
Świat
imageTitle
Popis Kane'a i Bayernu na inaugurację. "Zagrożenie dla całej ligi"
EUROSPORT
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas spotkania z mieszkańcami w Lublinie
Dotacje dla branży HoReCa. Ministra zapowiada kontrolę "najbardziej ryzykownych projektów"
Polska
Burze
Uwaga na burze i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
"Nikt w Europie tak wiele nie zaryzykował". Brzezinski o nieobecności Polski
Świat
Ajatollah Ali Chamenei na billboardzie na Placu Enqelab w Teheranie
Teheran dostał ultimatum. Jest decyzja o wznowieniu negocjacji
Świat
Okręty wojenne NATO przybyły do Rygi kontynuując misję Baltic Sentry (Bałtycka Warta)
Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"
Świat
Mariusz Błaszczak
Błaszczak i Cenckiewicz oskarżeni, poszukiwania pięciolatka, szef NATO o Osinach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, deszcz, ochłodzenie
Będzie deszczowo, miejscami zagrzmi
METEO
imageTitle
Wyrównany mecz, demolka w dogrywce. Nie będzie czwartej Polki w US Open
EUROSPORT
Wypadek w Pembroke w stanie Nowy Jork
Wracali z wycieczki, autokar wypadł z drogi. Wiele ofiar
Świat
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Trump pokazał prezent od Putina
Świat
imageTitle
Linette na pierwszy ogień. Organizatorzy US Open podali plan meczów w niedzielę
EUROSPORT
Bez kitu cz.2
Eksperci o mitach wokół wiatraków. "Odczarujmy jedną rzecz"
Polska
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe
Świat
Osuwisko w Konkary w Gwinei
Tragedia na obrzeżach stolicy. Wielu zabitych
METEO
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
"Wstyd". Były mistrz US Open pominięty przez organizatorów
EUROSPORT
Stanisław Soyka
"Do Staszka ludzie lgnęli"
Kultura i styl
Atak na taksówkarza w Krakowie
Atak na taksówkarza. Trwa obława
Kraków
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
WARSZAWA
Noc, burza
Nocą miejscami mogą pojawić się burze
METEO
imageTitle
Kolejny cios w japoński boks. Pięściarz w śpiączce po walce
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Nie tylko Waszyngton? Trump zdradza plany
Świat
shutterstock_2514345947
"Wyparowała iluzja" w sprawie Unii Europejskiej
BIZNES
Do zabójstwa doszło w Chorzowie
Atak nożownika w Chorzowie, ofiara nie żyje
Katowice
Co trzeci Polak obawia się wycieku swoich danych. Eksperci radzą, jak się chronić
Wyciek danych pracowników. W tle przekazany komputer
Lublin
Stanisław Soyka
"Żadnego dystansu, gwiazdorzenia"
Kultura i styl
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
WARSZAWA
imageTitle
Faworyci Vuelta a Espana. Kto może zagrozić Vingegaardowi?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica