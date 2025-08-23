Chcą wojny "co najmniej do jesieni". By "zmaksymalizować zdobycze terytorialne"

Atak na Kijów (21.08.2025) Źródło: Reuters

> W piątek wieczorem siły rosyjskie zaatakowały miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Trzy osoby zostały ranne - podała Ukrainska Pravda, powołując się na lokalne władze. W mieście słychać było 10 eksplozji. "Wiele domów zostało uszkodzonych - wciąż ustalamy skalę zniszczeń. Od dłuższego czasu w obwodzie donieckim nie ma bezpiecznych miejsc" - napisał szef donieckiej administracji wojskowej na Telegramie.

> Sztab generalny ukraińskiej armii poinformował w mediach społecznościowych, że od piątkowego poranka do wieczora doszło do 107 starć bojowych. "Wróg wystrzelił jeden pocisk i przeprowadził 52 naloty, użył jednego pocisku i zrzucił 79 kierowane bomby lotnicze. Ponadto użył 1419 dronów kamikaze i przeprowadził 3033 ataki na miejscowości i pozycje naszych wojsk" - czytamy w komunikacie.

> Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w piątek, że nie ma obecnie żadnych oznak, by Rosja zechciała zasiąść do stołu negocjacyjnego w celu omówienia zawieszenia broni lub pokoju z Ukrainą. - Chcą kontynuować wojnę co najmniej do jesieni, aby zmaksymalizować swoje zdobycze terytorialne - stwierdził.

Według prezydenta Finlandii jest też "mało prawdopodobne", aby w najbliższym czasie doszło do spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, co było tematem ostatniej narady liderów europejskich i Zełenskiego prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

> Estonia jest gotowa wysłać żołnierzy do Ukrainy, aby zagwarantować przestrzeganie ewentualnego porozumienia pokojowego - powiedział w piątek premier Estonii Kristen Michal po spotkaniu z szefem rządu Finlandii Petterim Orpo w Tallinie. Doprecyzował, że chodzi o siły nie większe niż jedna kompania.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że Rosja robi wszystko, aby uniemożliwić jego spotkanie z Władimirem Putinem. Wezwał też sojuszników Ukrainy do nałożenia nowych sankcji na Moskwę, jeśli ta nie wykaże chęci zakończenia inwazji.

- To właśnie na poziomie przywódców powinno być rozstrzygane zakończenie wojny. Ale Rosjanie robią wszystko, by do spotkania nie doszło. Ukraina jednak nie boi się żadnych rozmów – powiedział prezydent. Według Zełenskiego początkowo mówiono o spotkaniu trójstronnym, później Rosja zaproponowała dwustronne. Podkreślił, że Rosję należy zmuszać do dyplomacji poprzez wprowadzenie dotkliwych sankcji.

> Zobaczymy, czy przywódcy Rosji i Ukrainy, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski, będą razem pracować. Wolałbym, by najpierw doszło do ich dwustronnego spotkania - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump.

- Zobaczymy, czy będę musiał tam być. Wolałbym nie. Wolałbym, żeby oni się spotkali. W międzyczasie dalej walczą i zabijają ludzi, co jest bardzo głupie - stwierdził. Powtórzył, że przyczynił się już do zakończenia kilku konfliktów i że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejszą do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza.

