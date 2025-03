Moskwa uczy żołnierzy Kima obsługi dronów

11 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej zginęło w obwodzie kurskim

Jeden z polityków w Seulu, powołując się na ukraiński wywiad, ujawnił w środę, że z około 11 tys. żołnierzy skierowanych do walki w obwodzie kurskim pod koniec 2024 r., 400 poniosło śmierć, a ok. 3600 zostało rannych. Według służb wywiadowczych taka skala strat wynika z niezdolności żołnierzy do przystosowania się do ukraińskich ataków dronami.