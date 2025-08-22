Logo strona główna
Świat

Odznaczenia i pochwały od Kim Dzong Una. Za pomoc Rosji

Żołnierz Korei Północnej (zdjęcie ilustracyjne)
Atak Rosjan na Ukrainę. Naloty między innymi na Kijów i Lwów
Źródło: TVN24, Reuters
Północnokoreańscy żołnierze, którzy brali udział w walkach przeciwko Ukrainie w wojnie wywołanej przez Rosję, otrzymali pochwały i oznaczenia od Kim Dzong Una. Pjongjang wysłał do tej pory około 10 tysięcy żołnierzy do wsparcia Rosji na froncie i według południowokoreańskiego wywiadu planuje skierować do walk kolejnych.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wręczył odznaczenia i pochwalił wojskowych podczas specjalnej ceremonii - poinformowała w piątek państwowa agencja KCNA.

W przemówieniu Kim powiedział, że "działania bojowe północnokoreańskich sił operacyjnych, na których skupiał się świat, bez wątpienia dowiodły potęgi bohaterskiej północnokoreańskiej armii", a "wyzwolenie Kurska" zademonstrowało "ducha walki bohaterów" - podała agencja.

Kim Dzong Un przyjął gościa z Rosji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kim Dzong Un przyjął gościa z Rosji

Korea Północna wspiera Rosję w wojnie

Tydzień temu w piątek w Korei Północnej gościł Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej (parlamentu) Rosji. Podziękował Kimowi za wspieranie działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie i przekazał mu pozdrowienia od prezydenta Władimira Putina.

Kilka dni przed tym z Kimem rozmawiał telefonicznie sam Putin i poinformował go o planowanym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce.

Korea Północna wysłała ponad 10 tysięcy żołnierzy, aby wesprzeć armię rosyjską na ukraińskim froncie. Według brytyjskiego ministerstwa obrony podczas walk w obwodzie kurskim siły północnokoreańskie straciły ponad sześć tysięcy żołnierzy. Jak twierdzi wywiad Korei Południowej, władze w Pjongjangu planują przerzucenie do Rosji kolejnych jednostek wojskowych.

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Astrelok/Shutterstock

Korea Północna Kim Dzong Un Rosja Wojna w Ukrainie Atak Rosji na Ukrainę Konflikty zbrojne Rosji Ukraina
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica