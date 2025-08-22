Odznaczenia i pochwały od Kim Dzong Una. Za pomoc Rosji

Atak Rosjan na Ukrainę. Naloty między innymi na Kijów i Lwów Źródło: TVN24, Reuters

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wręczył odznaczenia i pochwalił wojskowych podczas specjalnej ceremonii - poinformowała w piątek państwowa agencja KCNA.

W przemówieniu Kim powiedział, że "działania bojowe północnokoreańskich sił operacyjnych, na których skupiał się świat, bez wątpienia dowiodły potęgi bohaterskiej północnokoreańskiej armii", a "wyzwolenie Kurska" zademonstrowało "ducha walki bohaterów" - podała agencja.

Korea Północna wspiera Rosję w wojnie

Tydzień temu w piątek w Korei Północnej gościł Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej (parlamentu) Rosji. Podziękował Kimowi za wspieranie działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie i przekazał mu pozdrowienia od prezydenta Władimira Putina.

Kilka dni przed tym z Kimem rozmawiał telefonicznie sam Putin i poinformował go o planowanym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce.

Korea Północna wysłała ponad 10 tysięcy żołnierzy, aby wesprzeć armię rosyjską na ukraińskim froncie. Według brytyjskiego ministerstwa obrony podczas walk w obwodzie kurskim siły północnokoreańskie straciły ponad sześć tysięcy żołnierzy. Jak twierdzi wywiad Korei Południowej, władze w Pjongjangu planują przerzucenie do Rosji kolejnych jednostek wojskowych.

