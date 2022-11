Brytyjski minister: mieszkańcy Rosji z pewnością muszą zadawać sobie pytanie "po co to wszystko było"?

- Ogłoszone wycofanie się Rosji z Chersonia oznacza dla tego kraju kolejną strategiczną porażkę. W lutym Rosja nie zdołała zająć żadnego ze swoich głównych celów z wyjątkiem Chersonia. Teraz, kiedy on również został poddany, zwykli mieszkańcy Rosji z pewnością muszą zadawać sobie pytanie: "Po co to wszystko było?" - powiedział Wallace.