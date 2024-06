Teraz brygada, niegdyś formacja ochotnicza wchłonięta przez ukraińską Gwardię Narodową, będzie miała dostęp do takiej samej amerykańskiej pomocy wojskowej, jak każda inna jednostka - podaje "Washington Post", powołując się na Departament Stanu USA . Zmiana polityki została ujawniona, gdy Siły Zbrojne Ukrainy stawiają czoła rosyjskiej armii, która zintensyfikowała ataki na cele na wschodzie Ukrainy i infrastrukturę energetyczną w całym kraju.

Brygada Azow przeszła weryfikację

"Po dokładnym przeglądzie, ukraińska 12. Brygada Sił Specjalnych Azow przeszła weryfikację Leahy'ego przeprowadzoną przez Departament Stanu USA" - podał "Washington Post", powołując się na urzędników, odnoszących się do ustawy Leahy'ego, która uniemożliwia udzielanie amerykańskiej pomocy wojskowej zagranicznym jednostkom, co do których jest podejrzenie, że dopuściły się poważnych naruszeń praw człowieka. Nazwa ustawy pochodzi od nazwiska byłego senatora Patricka J. Leahy'ego, który był jej autorem.