Rosjanie wywożą zasoby z Krymu

Na opublikowanym wieczorem nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim ukraińskim obrońcom, "którzy dali tego dnia takie wiadomości, jakich oczekujemy". Pogratulował im wyników na odcinku bachmuckim.

- Widzimy, jak histerycznie Rosja odbiera nasz jakikolwiek krok tam, wszystkie nasze zajęte pozycje. Wróg wie, że Ukraina zwycięży. Widzą to. Odczuwają to dzięki waszym uderzeniom, w tym w obwodzie donieckim - zwrócił się do wojskowych.