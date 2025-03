"Potężny atak" rosyjskich dronów na Kijów

Atak rosyjskich dronów w Kijowie Źródło: Reuters

1123 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Rosyjski atak dronów na Kijów zabił dwie osoby, wywołał pożary w budynkach mieszkalnych i zmusił dziesiątki ludzi do ewakuacji – przekazała w niedzielę rano Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Tego dnia odbędą się przyspieszone o dzień rozmowy ukraińskiej i amerykańskiej dyplomacji w Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rosyjskie drony zabiły w nocy co najmniej dwoje cywilów. Jedna z nich, kobieta, zginęła po tym, jak spadające odłamki zestrzelonego drona wywołały pożar w wieżowcu w kijowskiej dzielnicy Dniprowskiej – podały służby ratunkowe na kanale Telegram. Z budynku ewakuowano co najmniej 27 osób. Druga osoba zginęła w nocnym ataku na kijowską dzielnicę Hołosijiwską. Cytowane przez agencję Reutera służby ukraińskie donoszą, że co najmniej siedem osób zostało rannych.

"Potężny atak wrogich dronów na Kijów" - oznajmił mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko na Telegramie. "Służby ratunkowe zostały wysłane do kilku dzielnic miasta, w których zgłoszono pożary" - dodał.

Eksplozje w Kijowie po rosyjskim ataku Źródło: Reuters

> W sobotę wieczorem siły rosyjskie przeprowadziły także atak powietrzny, z użyciem między innymi bomb kierowanych, na obwód zaporoski. Nie ma informacji o ofiarach. Lokalne władze poinformowały o szkodach w infrastrukturze energetycznej.

Pożar bloku po rosyjskim ataku na ukraińską stolicę Źródło: Reuters/Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy

> Prezydent Ukrainy przekazał, że spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Arabii Saudyjskiej odbędzie się już w niedzielę, a nie jak wcześniej planowano, w poniedziałek. W piątek Zełenski poinformował, że szefem ukraińskiej delegacji na rozmowach w Arabii Saudyjskiej o szczegółach zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie będzie minister obrony Rustem Umierow. Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj wyjaśniał tego samego dnia, że zaplanowane na poniedziałek spotkanie delegacji Ukrainy i USA w stolicy Arabii Saudyjskiej nie ma charakteru politycznego, a jedynie techniczny. Na poniedziałek zostało zaplanowane spotkanie delegacji USA i Rosji.

Spotkanie prezydenta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z wojskowymi Źródło: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

> Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że do sobotniego popołudnia siły ukraińskie odparły wiele rosyjskich ataków w kierunkach takich jak Charków, Pokrowsk i Kursk. Ponadto, ukraińskie siły powietrzne skutecznie zaatakowały stanowisko dowodzenia znajdujące się na granicy rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego w sobotę, podano w oświadczeniu.

> Kreml twierdzi, że rosyjskie siły uderzyły w infrastrukturę ukraińskich lotnisk wojskowych i składy amunicji. Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że rosyjskie siły obrony powietrznej w sobotę zestrzeliły ukraiński myśliwiec MiG-29 i ponad 100 dronów, a także przechwyciły wiele ukraińskich bomb lotniczych i rakiet. W tym samym czasie - jak wynika z komunikatów najeźdźców - siły rosyjskie kontynuowały atakowanie ukraińskich pozycji wzdłuż linii frontu w obwodzie kurskim.

> Przekazanie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, okupowanej od 2022 r. przez Rosję, pod zarząd Stanów Zjednoczonych miałoby pozytywne skutki dla Ukrainy, ponieważ mogłoby doprowadzić do odzyskania przez nią kontroli nad całą infrastrukturą obsługującą ten obiekt - oceniła w sobotę ukraińska parlamentarzystka Iwanna Kłympusz-Cyncadze. - Kiedy słyszymy o możliwym zainteresowaniu Stanów Zjednoczonych zarządzaniem, a nawet więcej, uzyskaniem na własność ukraińskich elektrowni jądrowych, to, moim zdaniem, możemy mówić tylko o jednej elektrowni jądrowej - Zaporoskiej. A jej przekazanie w zarząd USA może doprowadzić do przywrócenia kontroli Kijowa nad całą (infrastrukturą) dostaw do tej elektrowni - powiedziała przewodnicząca komisji Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy ds. integracji z Unią Europejską w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa jest okupowana przez wojska rosyjskie Źródło: Anadolu Agency/Getty Images

> Rosja próbuje zaszkodzić negocjacjom prowadzonym przez USA z Ukrainą - ocenili w najnowszej analizie eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Kreml przeinacza też warunki przyszłego porozumienia o rozejmie, by opóźnić negocjacje, mające prowadzić do zakończenia wojny - czytamy w raporcie think tanku. "Przedstawiciele Kremla wykorzystują narrację o ukraińskich atakach i walkach na terytorium Rosji, by usprawiedliwić przed wewnętrznymi, rosyjskimi odbiorcami odrzucenie negocjacji pokojowych z Ukrainą, a także po to, by kontynuować wojnę" - uważa ISW.