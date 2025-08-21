Włochy za propozycją "NATO-light". Na czym polega

Fragment rozmowy Giorgii Meloni z Donaldem Trumpem przed spotkaniem liderów w Białym Domu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bloomberg analizował dyskusję, jaką prowadzą europejscy przywódcy na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i tego, jaką decyzję w sprawie wsparcia mieliby podjąć jej sojusznicy w ciągu doby, gdyby kraj ten został ponownie zaatakowany przez Rosję.

Podkreśla się, że jedną z opcji jest propozycja forsowana przez premier Włoch Giorgię Meloni. Plan ten uznaje, że kwestia członkostwa Ukrainy w NATO nie wchodzi obecnie w rachubę. Proponuje natomiast mechanizm kolektywnej pomocy dla tego kraju.

Giorgia Meloni Źródło: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

Koncepcja ta, nazwana "NATO- light" zobowiązywałaby kraje, które podpiszą bilateralne porozumienia z Kijowem, do udzielenia szybkiej odpowiedzi w razie ataku - twierdzą anonimowe źródła Bloomberga.

Władze w Rzymie wykluczają możliwość wysłania wojsk na Ukrainę

Wśród opcji takiej odpowiedzi byłyby zapewnienie Ukrainie szybkiego wsparcia jej obrony, pomoc finansowa, wzmocnienie militarne, a także nałożenie sankcji na Rosję. Jak zaznaczono, nie jest jasne, czy plan ten przewiduje także wysłanie wojsk na Ukrainę przez poszczególne kraje europejskie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Premierka Włoch reaguje na słowa kanclerza Niemiec. Nagranie hitem sieci

W środę w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" włoski minister obrony Guido Crosetto powiedział, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, podobne do postanowień na mocy artykułu 5 NATO, byłyby skuteczniejsze niż wysłanie wojsk.

Koalicja rządowa od dawna wyklucza możliwość wysłania włoskich wojsk na Ukrainę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD