Zmarła roczna dziewczynka pozostawiona w samochodzie. Ojciec miał ją odwieźć do żłobka

Roczna dziewczynka zmarła w środę w Rzymie w samochodzie. Prawdopodobnie ojciec, karabinier, zapomniał o dziecku, które miał odwieźć do żłobka. To kolejny w ostatnich latach we Włoszech przypadek pozostawienia dziecka w zamkniętym aucie przez rodzica, który zapomniał zabrać je z fotelika.