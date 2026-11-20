Catherine, Nathan i ich dzieci (zdjęcie archiwalne)

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Losy tej rodziny od miesięcy śledzą nie tylko włoskie, ale też światowe media.

O Catherine Birmingham, Australijce, i Nathanie Trevallion, Brytyjczyku, zrobiło się głośno po tym, jak we wrześniu 2024 roku razem z dziećmi trafili do szpitala po zatruciu grzybami, które zebrali. Tam okazało się, że od kilku lat żyją w niewielkiej kamiennej chacie w środku lasu, bez bieżącej wody, prądu z sieci i gazu. Dzieci nie były zapisane do szkoły ani przychodni lekarskiej, a ich kontakt z rówieśnikami i lokalną społecznością ograniczał się do sporadycznych zabaw z sąsiadami.

20 listopada 2025 roku sąd rodzinny z L'Aquili (region Abruzji, środkowe Włochy) zawiesił parze władzę rodzicielską. "Dlaczego dzieci zostały odebrane rodzicom?" - pytał portal stacji CNN.

Sąd uznał, że zaniedbywali oni ich potrzeby.