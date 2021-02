"Z czegoś złego narodził się przełom". "SuperMario" ma wkroczyć do gry

Włoskim politykom nie udało się rozwiązać kryzysu rządowego po dymisji premiera Giuseppe Contego. Włoskie media spekulują, że teraz misję stworzenia rządu może otrzymać były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. "La Repubblica" wskazuje na możliwych kandydatów do rządu - ekspertów, wśród których są ceniony ekonomista Carlo Cottarelli, była prezes Trybunału Konstytucyjnego Marta Cartabia oraz znana na świecie wirusolog Ilaria Capua.

Po fiasku dotychczasowych rozmów na temat rozwiązania kryzysu rządowego po dymisji premiera Giuseppe Contego, prezydent Sergio Mattarella zaprosił na środę profesora ekonomii i byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego. Oczekuje się, że szef państwa powierzy "SuperMario"- jak określają go włoskie media - misję powołania nowego gabinetu, który we wtorek przedstawił jako "rząd wysokiej rangi" bez politycznego odniesienia, mający szerokie poparcie ugrupowań i zdolny do stawienia czoła kryzysowi na tle pandemii.