Przed domem antymafijnej działaczki Tiziany Ronzio znaleziono w niedzielę czarną trumnę. Już wcześniej pod jej adresem kierowano groźby i zostawiano pod drzwiami fekalia. Jak informuje policja w Rzymie, to ​​rodzina Casamonica, zorganizowana grupa przestępcza o charakterze mafijnym, jest podejrzewana o podrzucenie trumny pod dom działaczki. W sprawie wszczęto śledztwo.

Do niepokojącego odkrycia mającego znamiona aktu zastraszenia doszło w niedzielę rano około godziny 8.00 w dzielnicy Tor Bella Monaca w Rzymie. Mieszkańcy zgłosili obecność czarnej trumny przed domem antymafijnej działaczki Tiziany Ronzio. Pod tym samym adresem ma swoją siedzibę także jej stowarzyszenie o nazwie Torpiùbella, założone w 2015 r. i kierowane przez samą Ronzio, która od lat walczy przeciwko przestępczym klanom z sąsiedztwa, a za swoje zaangażowanie została odznaczona przez prezydenta Włoch Sergia Mattarellę.

Policja podejrzewa rodzinę Casamonica

Jak informuje policja w Rzymie, to ​​rodzina Casamonica, zorganizowana grupa przestępcza o charakterze mafijnym działająca w stolicy Włoch i jej okolicach, jest podejrzewana o podrzucenie czarnej trumny pod dom działaczki. Ronzio powiedziała w niedzielne popołudnie lokalnym mediom, że widziała trumnę i że otrzymała od ludzi wiadomości w tej sprawie, ale dopóki nie dostała potwierdzenia od ochrony, nie zdawała sobie sprawy, że to groźba skierowana pod jej adresem.

Kim jest Tiziana Ronzio

Ronzio w przeszłości zeznawała przeciwko kilku członkom klanu Casamonica. W rozmowie z włoskim serwisem informacyjnym Sky24 zauważyła, że wcześniej doświadczyła aktów zastraszania, w tym gróźb pisemnych. Znajdowała też przed swoim domem fekalia. - Staram się zachowywać wobec tego dystans, ale to nie jest łatwe. Podchodzę do tych spraw tak, jakby mnie nie dotyczyły, żeby móc iść naprzód - powiedziała, dodając: - Trudno jest żyć w tym samym miejscu, co ludzie, na których składasz zawiadomienie policji.