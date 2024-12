Władimir Putin przybył do Dworu Gościnnego w centrum Moskwy nieco spóźniony. Doroczna konferencja, zapowiadana na godzinę 12, rozpoczęła się o godz. 12.12 czasu lokalnego (godz. 10.12 w Polsce).

Dzień wcześniej dziennikarze, akredytowani na to wydarzenie, musieli przejść testy na covid i grypę - podała propagandowa agencja RIA Nowosti.

Putin chwali rosyjską gospodarkę

Pierwsze pytanie do prezydenta brzmiało: "jak Rosji udaje się utrzymać na powierzchni i kontynuować swój rozwój w warunkach, w których świat albo oszalał albo szaleje?". Putin odpowiedział żartobliwie, że "gdy jest spokojnie, nudzimy się". Nieco później stwierdził, że "w ciągu dwóch lat rosyjska gospodarka urosła o około osiem procent". W USA - jak mówił rosyjski przywódca - wzrost ten wynosił pięć procent, w strefie euro - jeden procent.

Wzrost gospodarczy to w dużej mierze efekt wzmacniania suwerenności - oznajmił Putin. Nadmienił, że "część producentów opuściła rynek rosyjski, co spowodowało, że nasi przedsiębiorcy zaczęli samodzielnie wytwarzać te towary".

Sytuacja zmienia się kardynalnie

Powiedział również, że "nie ma wątpliwości co do wyzwolenia obwodu kurskiego". Nie podał jednak żadnych dat, by "nie wywierać presji na rosyjskich żołnierzy".