Władimir Putin nie ustaje w dążeniach, by móc doprowadzić do zmiany władzy w Kijowie. Rosyjski przywódca zasugerował przekazanie Ukrainy pod zarząd tymczasowy przed rozmowami pokojowymi, ponieważ - jak stwierdził - "Rosja nie wie, z kim powinna podpisać jakiekolwiek porozumienia po stronie ukraińskiej". Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu oświadczył, że rządy w Ukrainie określa jej konstytucja i obywatele.

Wypowiedź Władimira Putina padła w czasie, gdy administracja prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzi osobne negocjacje z Ukrainą i Rosją , starając się doprowadzić do zawieszenia broni, a w dalszej perspektywie do zakończenia wojny, toczącej się na pełną skalę od 2022 roku.

W rzeczywistości wyborów w Ukrainie nie przeprowadzono, ponieważ obowiązujące prawo zabrania ich organizacji w czasie wojny. Zgodnie z przepisami kadencja prezydenta jest przedłużona do momentu wybrania nowej głowy państwa po zakończeniu stanu wojennego.

Pod auspicjami ONZ

Putin oznajmił, że administracja tymczasowa mogłaby być w Ukrainie wprowadzona "pod auspicjami ONZ, USA, krajów europejskich i naszych partnerów". Miałoby to doprowadzić do wyborów i wyłonienia rządu, by następnie "rozpocząć rozmowy na temat traktatu pokojowego".