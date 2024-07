Znany prezenter przyznał się do dziecięcej pornografii. "Zwieńczenie dramatycznego upadku"

Znaemuy prezenterowi grozi więzienie

"Dramatyczny upadek" znanego prezentera

Pojawienie się Edwardsa w sądzie "zwieńczyło dramatyczny upadek" prezentera, oceniła agencja Reutera pisząc o środowej rozprawie. 62-letni Huw Edwards to postać powszechnie znana w Wielkiej Brytanii. W BBC pracował od 1984 roku, a przez ponad dwie dekady prowadził serwis informacyjny "BBC News at Ten". To on ogłosił m.in. informację o śmierci królowej Elżbiety w 2022 roku i prowadził relacje z wyborów, ślubów królewskich i igrzysk olimpijskich w 2012 roku.