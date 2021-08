Brytyjska armia zmienia zasady dotyczące fryzur u kobiet. Nie musza spinać włosów w kok

Włosy spięte w kok u brytyjskich żołnierek odchodzą do lamusa. Nowe zasady dotyczące fryzur dadzą im większą swobodę wyboru, co jak wyjaśniono, ma odzwierciedlać "różnorodność" sił zbrojnych - podał dziennik "Daily Telegraph". Marszałek lotnictwa Mike Wigston oświadczył, że nowa polityka RAF-u dotycząca włosów ma na celu lepsze odzwierciedlenie współczesnego społeczeństwa.

Teraz na to samo zdecydowały się siły lądowe oraz siły powietrzne. Zgodnie z nowymi wytycznymi, żołnierki będą mogły nosić kucyki, różnego typu warkocze i warkoczyki, albo po prostu mieć spięte włosy.

Zmiana polityki dotycząca włosów

Rzecznik armii powiedział, że decyzja o zmianie zasad została "podjęta, aby zapewnić ludziom większy wybór, co ma odzwierciedlać potrzeby naszego zróżnicowanego personelu i społeczeństwa, które reprezentujemy". Zastrzegł jednak, że krok ten "nie oznacza obniżenia ogólnych standardów ubioru i wyglądu".

W niektórych siłach zbrojnych kok nadal preferowany

Cytowane przez "Daily Telegraph" źródło w siłach zbrojnych wyjaśniło, że dotychczasowe podejście do kobiecych fryzur było takie, że włosy nie powinny "rozpraszać", a związane w kok powodowały, że od tyłu trudniej było odróżnić żołnierzy płci męskiej od żeńskiej.

- To właśnie oznacza mundur, że wszyscy wyglądamy tak samo - powiedział rozmówca, ale dodał, że wojsko musi w swoim podejściu do wyglądu odzwierciedlać współczesny świat. - Nadal będziemy nosić mundury, ale społeczeństwo poszło do przodu. Istnieje wiele różnych fryzur, które nadal wyglądają elegancko, ale nie wpływają na efektywność - ocenił.