Zderzenie pociągów. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych

W środkowej Walii zderzyły się dwa pociągi osobowe. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych - poinformowała brytyjska policja. To pierwszy w Wielkiej Brytanii wypadek kolejowy z ofiarami śmiertelnymi od ponad czterech lat.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Llanbrynmair w hrabstwie Powys, ale ponieważ akcja ratunkowa zakończyła się późno w nocy, dopiero we wtorek przekazano informacje o ofiarach. W wypadku zginął pasażer jednego z pociągów, natomiast 15 osób odniosło obrażenia i zostało przewiezione do szpitali. Ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo.