Od 2 kwietnia Polacy podróżujący do Wielkiej Brytanii muszą okazać przy wjeździe certyfikat ETA. Dokument ten uzyskuje się w formie elektronicznej. O jego wydanie starać się można przy pomocy specjalnej aplikacji mobilnej bądź strony internetowej. Składając wniosek, należy zachować szczególną ostrożność. Łatwo bowiem o kosztowny błąd.

Na skróty Od 2 kwietnia przy bezwizowym wjeździe na teren Wielkiej Brytanii należy okazać ETA.

Dokument wystawiany jest w formie elektronicznej. Opłata za jego wyrobienie wynosi obecnie 10 funtów, a w przyszłym tygodniu wzrośnie do 16 funtów.

Przy wnioskowaniu o wydanie ETA należy jednak zachować ostrożność. Dlaczego?

Oficjalnie wniosek w sprawie ETA można złożyć na dwa sposoby. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Polacy udający się do Wielkiej Brytanii muszą pamiętać o konieczności posiadania elektronicznego certyfikatu o nazwie ETA (od Electronic Travel Authorisation, czyli elektronicznej autoryzacji podróży). Od 2 kwietnia wymagany jest on od wszystkich podróżnych (w tym dzieci), zwolnionych z obowiązku posiadania wizy. Mowa więc m.in. o osobach jadących na Wyspy w celach turystycznych bądź w odwiedziny. Wyjątek stanowią podróżni z podwójnym obywatelstwem (przy okazaniu paszportu brytyjskiego) i rezydenci Republiki Irlandii.

Do 9 kwietnia za wyrobienie ETA zapłacić należy 10 funtów (ok. 50 zł). Po tym terminie stawka za wydanie dokumentu wzrośnie do 16 funtów (ok. 80 zł.). Wnioski w sprawie ETA składa się wyłącznie elektronicznie. Można to zrobić na dwa sposoby - za pomocą aplikacji mobilnej UK ETA App bądź przy użyciu specjalnej podstrony rządowej witryny gov.uk, tj. apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk.

Na co szczególnie uważać przy wnioskowaniu o ETA

Przy składaniu wniosku należy zachować szczególną ostrożność. W sieci znaleźć można bowiem wiele witryn, oferujących wydanie ETA po znacznie zawyżonych cenach. W niektórych przypadkach opłaty są nawet 12-krotnie wyższe niż na rządowej stronie gov.uk. Co więcej, korzystanie z nich nie gwarantuje otrzymania certyfikatu i wiąże się z ryzykiem kradzieży danych.

Nieumyślne przejście na jedną z takich witryn może przytrafić się nawet ostrożnym użytkownikom sieci. Strony te chętnie reklamują swoje usługi i korzystają ze sponsorowanych wyszukiwań. W efekcie, po wpisaniu hasła "eta uk" w pasek wyszukiwarki Google dopiero na dalszym miejscu znajdzie się właściwą, rządową stronę. Przed nią wyświetlają się inne strony oferujące "pomoc" w składaniu wniosku. W jednej z nich usługa kosztuje 75 dolarów (ok. 290 zł.), w kolejnej cenę można poznać dopiero po uzupełnieniu danych karty kredytowej.

ETA - ważne informacje

O wydanie ETA zaleca się wnioskować na co najmniej trzy dni przed planowaną podróżą. Certyfikat umożliwia wielokrotny wjazd na teren Wielkiej Brytanii. Przypisuje się go do paszportu. Dokument jest ważny przez dwa lata, bądź do daty utraty ważności przez paszport, do którego go wydano.

Należy pamiętać, że posiadanie ETA nie gwarantuje wjazdu do Wielkiej Brytanii. Podróżujący nadal musi przejść kontrolę paszportową. Ostateczną decyzję w sprawie tego, kto może wjechać na Wyspy podejmują funkcjonariusze brytyjskiej służby granicznej.

