Skazani na smartwatche. Obowiązkowe skanowanie twarzy przez przestępców z zagranicy nawet pięć razy dziennie

Resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Wielkiej Brytanii zapowiadają zmiany w systemie dozoru elektronicznego przestępców z zagranicy. Skazani migranci już wkrótce będą musieli skanować swoje twarze do pięciu razy dziennie za pomocą smartwatchów - informuje "Guardian". Krytycy programu twierdzą, że całodobowy nadzór narusza prawa człowieka i może mieć "szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie".

Brytyjski dziennik dotarł do dokumentów Home Office (odpowiednik polskiego MSWiA - red.), z których wynika, że program będzie obejmował "codzienne monitorowanie osób podlegających kontroli imigracyjnej", z wymogiem noszenia nadajnika na kostce albo smartwatcha z technologią rozpoznawania twarzy, noszonego przy sobie cały czas. Resort spraw wewnętrznych twierdzi, że program będzie przeznaczony dla osób z zagranicy, które zostały skazane za przestępstwo, a nie dla innych grup, takich jak osoby ubiegające się o azyl.

Dozór elektroniczny "opłacalną alternatywą dla aresztu"

Osoby zobowiązane do noszenia urządzeń będą musiały przeprowadzać okresowe kontrole w ciągu dnia, robiąc sobie zdjęcie smartwatchem, a informacje obejmujące ich nazwiska, datę urodzenia, narodowość i zdjęcia będą przechowywane przez władze do 6 lat. Lokalizacje będą śledzone "24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu". Służby porównają fotografie z danymi biometrycznymi w systemach resortu spraw wewnętrznych. Dostęp do danych będą miały resorty spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz policja.