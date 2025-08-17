William i Kate planują przeprowadzkę

William i Kate przeprowadzą się do ośmiopokojowego Forest Lodge w Windsor Great Park wraz ze swoimi dziećmi George'em, Charlotte i Louisem.
Od sierpnia 2022 roku rodzina zamieszkiwała posiadłość Adelaide Cottage, w hrabstwie Berkshire. Przedstawiciel rodziny królewskiej ujawnił w rozmowie z BBC powody przeprowadzki.
- Windsor stał się ich domem. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy mieszkali w Adelaide Cottage, nastały naprawdę trudne chwile - powiedziało źródło, odnosząc się do walki z chorobą księżnej Kate, u której zdiagnozowano nowotwór.
- To okazja, by zostawić za sobą niektóre przykre wspomnienia - zaznaczył rozmówca BBC.
Przeprowadzka do Forest Lodge
Według BBC brytyjska para książęca zamierza zatrzymać się w Forest Lodge "na zawsze". "Żadne prace prowadzone w rezydencji nie będą finansowane ze środków publicznych" - czytamy na stronie BBC.
Książę i księżna Walii mają sfinansować przeprowadzkę ze środków prywatnych. W nowym miejscu planują zamieszkać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
Autorka/Autor: os/ads
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/PAP/EPA