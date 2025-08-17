Logo strona główna
Świat

William i Kate planują przeprowadzkę

Księżna Kate i książę William
Księżna Kate i książę William na archiwalnych nagraniach
Źródło: Archiwum Reutera
Książę William i księżna Kate planują przeprowadzkę do nowego domu w Windsorze - podało BBC. Rodzina opuści swoją dotychczasową posiadłość w Adelaide Cottage i zamieszka w ośmiopokojowej rezydencji w Forest Lodge, znajdującej się w parku królewskim. Za zmianę brytyjska para książęca zapłaci z własnej kieszeni. 

William i Kate przeprowadzą się do ośmiopokojowego Forest Lodge w Windsor Great Park wraz ze swoimi dziećmi George'em, Charlotte i Louisem.

Od sierpnia 2022 roku rodzina zamieszkiwała posiadłość Adelaide Cottage, w hrabstwie Berkshire. Przedstawiciel rodziny królewskiej ujawnił w rozmowie z BBC powody przeprowadzki.

- Windsor stał się ich domem. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy mieszkali w Adelaide Cottage, nastały naprawdę trudne chwile - powiedziało źródło, odnosząc się do walki z chorobą księżnej Kate, u której zdiagnozowano nowotwór.

- To okazja, by zostawić za sobą niektóre przykre wspomnienia - zaznaczył rozmówca BBC.

Księżna Kate i książę William
Księżna Kate i książę William
Źródło: ANDY RAIN/PAP/EPA

Przeprowadzka do Forest Lodge

Według BBC brytyjska para książęca zamierza zatrzymać się w Forest Lodge "na zawsze". "Żadne prace prowadzone w rezydencji nie będą finansowane ze środków publicznych" - czytamy na stronie BBC.

Książę i księżna Walii mają sfinansować przeprowadzkę ze środków prywatnych. W nowym miejscu planują zamieszkać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

pc

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica