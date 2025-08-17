William i Kate planują przeprowadzkę

Księżna Kate i książę William na archiwalnych nagraniach Źródło: Archiwum Reutera

William i Kate przeprowadzą się do ośmiopokojowego Forest Lodge w Windsor Great Park wraz ze swoimi dziećmi George'em, Charlotte i Louisem.

Od sierpnia 2022 roku rodzina zamieszkiwała posiadłość Adelaide Cottage, w hrabstwie Berkshire. Przedstawiciel rodziny królewskiej ujawnił w rozmowie z BBC powody przeprowadzki.

- Windsor stał się ich domem. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy mieszkali w Adelaide Cottage, nastały naprawdę trudne chwile - powiedziało źródło, odnosząc się do walki z chorobą księżnej Kate, u której zdiagnozowano nowotwór.

- To okazja, by zostawić za sobą niektóre przykre wspomnienia - zaznaczył rozmówca BBC.

Przeprowadzka do Forest Lodge

Według BBC brytyjska para książęca zamierza zatrzymać się w Forest Lodge "na zawsze". "Żadne prace prowadzone w rezydencji nie będą finansowane ze środków publicznych" - czytamy na stronie BBC.

Książę i księżna Walii mają sfinansować przeprowadzkę ze środków prywatnych. W nowym miejscu planują zamieszkać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

